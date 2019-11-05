Омбудсмен рассказала, что школьницу в Адыгее могли убить из-за телефона

КРАСНОДАР, 5 ноя - РИА Новости. Причиной убийства школьницы из Причиной убийства школьницы из Майкопа , предположительно, стал ее мобильный телефон, рассказал РИА Новости во вторник детский омбудсмен Адыгеи Александр Ивашин.

Девушка пропала в конце мая: вышла из лицея № 34 в Майкопе, и больше ее никто не видел. Масштабные обыски, в которых наряду с силовиками участвовали более 200 волонтеров, результата не дали.

Новая информация о судьбе пропавший появилась только сегодня: региональный главк СК РФ объявил о задержании предполагаемого убийцы, 47-летнего местного жителя с уголовным прошлым.

"Он признательные показания дал, что он ее убил якобы из-за телефона… Но пока тело ребенка не найдено... Они не знакомы были вообще, встретил ее возле речки", - рассказал Ивашин.

По его словам, у мужчины уже есть судимость за убийство. Поймать его удалось после того, как он "включил телефон" - видимо, похищенный мобильник девушки.