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РИА Новости

Омбудсмен рассказала, что школьницу в Адыгее могли убить из-за телефона

17:45 05.11.2019
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© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном
© Depositphotos / leungchopan
Девушка со смартфоном. Архивное фото
КРАСНОДАР, 5 ноя - РИА Новости. Причиной убийства школьницы из Майкопа, предположительно, стал ее мобильный телефон, рассказал РИА Новости во вторник детский омбудсмен Адыгеи Александр Ивашин.
Девушка пропала в конце мая: вышла из лицея № 34 в Майкопе, и больше ее никто не видел. Масштабные обыски, в которых наряду с силовиками участвовали более 200 волонтеров, результата не дали.
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Новая информация о судьбе пропавший появилась только сегодня: региональный главк СК РФ объявил о задержании предполагаемого убийцы, 47-летнего местного жителя с уголовным прошлым.
"Он признательные показания дал, что он ее убил якобы из-за телефона… Но пока тело ребенка не найдено... Они не знакомы были вообще, встретил ее возле речки", - рассказал Ивашин.
По его словам, у мужчины уже есть судимость за убийство. Поймать его удалось после того, как он "включил телефон" - видимо, похищенный мобильник девушки.
Как сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Адыгеи, меру пресечения подозреваемому начнут избирать в среду в Майкопском городском суде.
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Следственный комитет РФМайкопский городской судРоссияАдыгеяПроисшествия
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