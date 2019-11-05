Помпео и министр обороны Катара обсудили Иран, Ирак, Сирию и Ливан

"Госсекретарь Майкл Помпео встретился сегодня с министром обороны и безопасности Катара Халидом бен Мохаммедом аль-Аттией. Госсекретарь Помпео и министр обсудили важность единства Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в противодействии дестабилизирующим действиям иранского режима, который продолжает сеять рознь в регионе", - сообщила представитель госдепартамента.