Помпео и министр обороны Катара обсудили Иран, Ирак, Сирию и Ливан

ВАШИНГТОН, 5 ноя – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обсудил "дестабилизирующее поведение Ирана", а также вопросы Ирака, Сирии и Ливана с главой министерства обороны и безопасности Катара, сообщила представитель госдепартамента США Морган Ортагус.
"Госсекретарь Майкл Помпео встретился сегодня с министром обороны и безопасности Катара Халидом бен Мохаммедом аль-Аттией. Госсекретарь Помпео и министр обсудили важность единства Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в противодействии дестабилизирующим действиям иранского режима, который продолжает сеять рознь в регионе", - сообщила представитель госдепартамента.
По ее словам, стороны также обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы, в том числе Ирак, Сирию и Ливан.
Отношения США и Ирана ухудшились в последний год, когда США вышли из ядерной сделки с Тегераном и восстановили санкции против властей и компаний Ирана. В последние месяцы обострилась ситуация и в районе Персидского залива, где произошли несколько инцидентов с торговыми судами. США также обвинили Иран в причастности к недавним атакам на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, которая в конфликте в Йемене выступает против повстанцев-хуситов. Иран обвинения отвергает.