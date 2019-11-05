Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T23:51Z
https://ria.ru/20191105/1560609437.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155947/17/1559471790_0:347:2730:1883_1036x0_80_0_0_297ce108cdc0462a33947db09acf6282.jpg
РИА Новости

Помпео и министр обороны Катара обсудили Иран, Ирак, Сирию и Ливан

19:51 05.11.2019 (обновлено: 23:51 05.11.2019)
2465
© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Государственный секретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 ноя – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обсудил "дестабилизирующее поведение Ирана", а также вопросы Ирака, Сирии и Ливана с главой министерства обороны и безопасности Катара, сообщила представитель госдепартамента США Морган Ортагус.
"Госсекретарь Майкл Помпео встретился сегодня с министром обороны и безопасности Катара Халидом бен Мохаммедом аль-Аттией. Госсекретарь Помпео и министр обсудили важность единства Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в противодействии дестабилизирующим действиям иранского режима, который продолжает сеять рознь в регионе", - сообщила представитель госдепартамента.
Американский военный на фоне флагов США и Катара. Архивное фото
27 мая, 02:49РИА Новости
Катар и США обсудили двустороннее военное сотрудничество
По ее словам, стороны также обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы, в том числе Ирак, Сирию и Ливан.
Отношения США и Ирана ухудшились в последний год, когда США вышли из ядерной сделки с Тегераном и восстановили санкции против властей и компаний Ирана. В последние месяцы обострилась ситуация и в районе Персидского залива, где произошли несколько инцидентов с торговыми судами. США также обвинили Иран в причастности к недавним атакам на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, которая в конфликте в Йемене выступает против повстанцев-хуситов. Иран обвинения отвергает.
Депутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин
Вчера, 18:33РИА Новости
Иран не пойдет на полный отказ от ядерной сделки, считают в Госдуме
010393
Обсудить 1
Майк ПомпеоКатарИранСШАВ мире
Рекомендуем
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
В МИД России прокомментировали строительство новых баз США в Сирии
Сирийский военный
Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК выяснит обстоятельства наезда на двух детей в центре Москвы
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган рассказал, кто будет решать судьбу задержанной сестры аль-Багдади
Доставка труб для Северного потока - 2 в Коверхар
В Европарламенте усомнились в возможности остановить "Северный поток — 2"
Автомобиль следственного комитета (СК) России
В Адыгее нашли тело убитой школьницы
Президент РФ Владимир Путин
Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
Пункты выдачи микрозаймов в Тольятти
Роспотребнадзор рассказал, чем опасны микрозаймы
Пресс-конференция замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Анатолия Ноговицына
Умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
"Киевский нонсенс": Пушков высмеял претензии "Нафтогаза" к "Газпрому"
Вилена Исламова
Онкобольная жительница Урала встретилась с братом после звонка Путину
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Роскомнадзор раскрыл детали иска россиянина на 100 триллионов рублей
Президент России Владимир Путин
Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:51В ИрАэро проверят видео, где девушка без документов управляет самолетом
07:44Ученые предрекли "неописуемые страдания" всему человечеству
07:42Турецкий политик прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии
07:35Ташкент изучает ситуацию вокруг нападения на погранзаставу в Таджикистане
07:30Титов предложил ограничить возбуждение административных дел против бизнеса
07:29Под Курском легковое авто столкнулось с КАМАЗом, пять человек погибли
07:24Посольство в США осудило антироссийские публикации в американской прессе
07:14Эксперт рассказал, что могло привести к нераскрытию парашюта на "Starliner"
07:10В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы
06:48При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков
06:47Генпрокурор заявил, что украинцы требуют "крови и посадок"
06:46Эксперты рассказали, что туристы фотографируют в отпуске чаще всего
06:44Роспотребнадзор сообщил, сколько россиян сделали прививку от гриппа
06:10В Евросоюзе положительно оценили мирное соглашение между сторонами в Йемене
06:08В рамках эксперимента якутская семья проживет под энергосберегающим куполом
05:57В Раде рассказали о беде Украины из-за возвращения "тупых людей" к власти
05:56Погибших при взрыве на танкере "Залив Америка" похоронят седьмого ноября
05:54В Гонконге неизвестный напал с ножом на члена парламента, сообщают СМИ
05:42Названа новая опасность никотиновой зависимости
05:40Тодд Филлипс рассказал, убил ли Джокер свою соседку Софи
Лента новостейМолния