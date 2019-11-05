Украинских чиновников заподозрили в закупке некачественных бронежилетов

КИЕВ, 5 ноя – РИА Новости. Пять высокопоставленных чиновников министерства обороны Пять высокопоставленных чиновников министерства обороны Украины стали подозреваемыми по делу о закупке некачественных бронежилетов для украинской армии, сообщил на брифинге во вторник директор Госбюро расследований Роман Труба

Ранее Труба заявил, что правоохранители провели 40 обысков в рамках дела о закупке по завышенным ценам некачественных вещей для украинской армии. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" просила Генпрокуратуру возбудить уголовное дело из-за обысков по делу о закупке по завышенным ценам вещей для украинской армии.

"Сегодня (во вторник – ред.) начато объявление подозрений и объявлено о подозрении пяти высокопоставленным чиновникам министерства обороны Украины. Именно эти высокопоставленные чиновники были и являются ответственными за прием и контроль качества вещевого имуществ во время его закупки, а также во время производства", - сказал Труба. Трансляцию ведет агентство УНН.

По его словам, по предварительному сговору эти лица осуществили закупку некачественного вещевого имущества для Вооруженных сил Украины по завышенным ценам, а также имущества, которое не соответствует техническим требованиям. Он уточнил, что речь идет о 20 тысячах бронежилетов 1-4 класса защиты, купленных на сумму 176 миллионов гривен (7,1 миллиона долларов) в 2019 году, которые на самом деле простреливаются.

"Подозрения объявлены генерал-майору, начальнику главного управления ВС Украины, а также четырем высокопоставленным чиновникам главного управления ВС Украины – это заместители глав управлений и начальник отдела", - отметил Труба.

При этом, по его словам, сумма нанесенного государству ущерба еще определяется.