Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T19:47Z
https://ria.ru/20191105/1560609367.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/129874/02/1298740249_0:123:3077:1853_1036x0_80_0_0_b0030f1643349d6aec802bf7a80a3e3d.jpg
РИА Новости

Украинских чиновников заподозрили в закупке некачественных бронежилетов

19:47 05.11.2019
261
© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкБоец у Минобороны Украины
Боец у Минобороны Украины
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Боец у Минобороны Украины. Архивное фото
КИЕВ, 5 ноя – РИА Новости. Пять высокопоставленных чиновников министерства обороны Украины стали подозреваемыми по делу о закупке некачественных бронежилетов для украинской армии, сообщил на брифинге во вторник директор Госбюро расследований Роман Труба.
Ранее Труба заявил, что правоохранители провели 40 обысков в рамках дела о закупке по завышенным ценам некачественных вещей для украинской армии. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" просила Генпрокуратуру возбудить уголовное дело из-за обысков по делу о закупке по завышенным ценам вещей для украинской армии.
Украинские военнослужащие с американскими противотанковыми ракетами Javelin во время парада в Киеве
29 июля, 18:35РИА Новости
Киев планирует купить "крупную партию" американского оружия
"Сегодня (во вторник – ред.) начато объявление подозрений и объявлено о подозрении пяти высокопоставленным чиновникам министерства обороны Украины. Именно эти высокопоставленные чиновники были и являются ответственными за прием и контроль качества вещевого имуществ во время его закупки, а также во время производства", - сказал Труба. Трансляцию ведет агентство УНН.
По его словам, по предварительному сговору эти лица осуществили закупку некачественного вещевого имущества для Вооруженных сил Украины по завышенным ценам, а также имущества, которое не соответствует техническим требованиям. Он уточнил, что речь идет о 20 тысячах бронежилетов 1-4 класса защиты, купленных на сумму 176 миллионов гривен (7,1 миллиона долларов) в 2019 году, которые на самом деле простреливаются.
Сотрудники украинской полиции
25 марта, 15:00РИА Новости
Украинская полиция хочет отказаться от автоматов Калашникова
"Подозрения объявлены генерал-майору, начальнику главного управления ВС Украины, а также четырем высокопоставленным чиновникам главного управления ВС Украины – это заместители глав управлений и начальник отдела", - отметил Труба.
При этом, по его словам, сумма нанесенного государству ущерба еще определяется.
Ранее партия Порошенко "Европейская солидарность" заявила об обысках у бывшего внештатного советника главы Минобороны Украины, кандидата в депутаты Юрия Бирюкова. Политсила считает обыск "циничным политическим давлением и нескрываемым преследованием по политическим мотивам". Позже Бирюков сообщил, что сотрудники Госбюро расследований во время обысков у него дома ничего не нашли, но изъяли старую флэшку и черновики.
Люди фотографируются у инсталляции в Киеве во время празднования Дня города
31 октября, 08:00РИА Новости
Раскрыт секрет феноменального роста экономики Украины
5160001
Обсудить 0
Роман ТрубаСитуация на УкраинеЕвропейская солидарностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Истребители МиГ-29 на военной базе ВВС Украины
СБУ предотвратила продажу украденных запчастей для МиГ-29
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский призвал Минэнерго создать независимый оператор ГТС до конца года
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский призвал внедрить стандарты НАТО в управление силами обороны
Лидер Австрийской партии свободы Ханс-Кристиан Штрахе
Суд в Вене запретил публикацию видео, приведшего к отставке вице-канцлера
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели
В Индии раскрыли детали сделки с Россией по запчастям к военной технике
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж
В Бельгии опубликовали коллективное письмо в защиту Ассанжа
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК выяснит обстоятельства наезда на двух детей в центре Москвы
Мужчина с гербом Украины в Киеве
На Украине возбудили дело из-за пропажи материалов по Евромайдану
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
"Киевский нонсенс": Пушков высмеял претензии "Нафтогаза" к "Газпрому"
Доминик Рааб
МИД Великобритании прокомментировал сокращение Ираном обязательств по СВПД
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео обсудит Украину в ходе визита в Германию
Лондон
60 британских вузов планируют провести восьмидневную забастовку в ноябре
Стенд компании Газпром
В Минэнерго прокомментировали новый иск "Нафтогаза" к "Газпрому"
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель рассказала, чем собиралась заняться на пенсии в ГДР
Доставка труб для Северного потока - 2 в Коверхар
В Европарламенте усомнились в возможности остановить "Северный поток — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:51В ИрАэро проверят видео, где девушка без документов управляет самолетом
07:44Ученые предрекли "неописуемые страдания" всему человечеству
07:42Турецкий политик прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии
07:35Ташкент изучает ситуацию вокруг нападения на погранзаставу в Таджикистане
07:30Титов предложил ограничить возбуждение административных дел против бизнеса
07:29Под Курском легковое авто столкнулось с КАМАЗом, пять человек погибли
07:24Посольство в США осудило антироссийские публикации в американской прессе
07:14Эксперт рассказал, что могло привести к нераскрытию парашюта на "Starliner"
07:10В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы
06:48При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков
06:47Генпрокурор заявил, что украинцы требуют "крови и посадок"
06:46Эксперты рассказали, что туристы фотографируют в отпуске чаще всего
06:44Роспотребнадзор сообщил, сколько россиян сделали прививку от гриппа
06:10В Евросоюзе положительно оценили мирное соглашение между сторонами в Йемене
06:08В рамках эксперимента якутская семья проживет под энергосберегающим куполом
05:57В Раде рассказали о беде Украины из-за возвращения "тупых людей" к власти
05:56Погибших при взрыве на танкере "Залив Америка" похоронят седьмого ноября
05:54В Гонконге неизвестный напал с ножом на члена парламента, сообщают СМИ
05:42Названа новая опасность никотиновой зависимости
05:40Тодд Филлипс рассказал, убил ли Джокер свою соседку Софи
Лента новостейМолния