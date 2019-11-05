В Индии раскрыли детали сделки с Россией по запчастям к военной технике

"Индийская сторона гарантирует заказы и закупки в согласованном количестве по заранее определенной цене на срок не менее пяти лет. Мы надеемся, что в рамках данного соглашения производство в Индии позволит снизить затраты на производство, сократит время поставок и приведёт к дальнейшей локализации производства запасных частей", - сказал индийский министр.

"В ближайшее время мы представим российской стороне конкретный список запасных частей и комплектующих, которые мы предлагаем производить в Индии. Надеюсь, российская сторона, в свою очередь, подготовит список российских предприятий-производителей, которые могли бы оказать содействие в производстве этих запасных частей в Индии в течение ближайших месяцев. Мы надеемся и на новые проекты в рамках данного соглашения", - подчеркнул Сингх.