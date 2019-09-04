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РИА Новости
Восточный экономический форум

Партнерство, глобальные проблемы, торговля: Путин и Моди провели переговоры

13:42 04.09.2019 (обновлено: 14:17 04.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди после церемонии подписания совместных документов по итогам российско-индийских переговоров. 4 сентября 2019
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди после церемонии подписания совместных документов по итогам российско-индийских переговоров. 4 сентября 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. На полях Восточного экономического форума прошли переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.
Политики встретились на причале Дальневосточного федерального университета и на катере отправились на верфь судостроительного комплекса "Звезда" в городе Большой Камень. Там они ознакомились с ходом модернизации предприятия и строительством сухого дока, позволяющего ремонтировать корабли любых размеров.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на острове Русском
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на острове Русский
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на острове Русском
После этого прошли переговоры, было подписано и опубликовано совместное заявление.
Также Путин и Моди выступили перед журналистами. О важнейших решениях — в материале РИА Новости.

Индия — ключевой партнер

По итогам встречи на высшем уровне Путин назвал Индию стратегическим и ключевым партнером, а Моди — большим другом России.
"Отношения между нашими государствами носят действительно стратегический и особо привилегированный характер, поступательно развиваются на дружественной, взаимовыгодной основе. Мы с господином Моди поддерживаем тесные рабочие, личные контакты", — сказал президент.
Он также подчеркнул, что переговоры "всегда проходят в дружеской, откровенной атмосфере", и рассказал, какие вопросы два лидера обсудили в ходе встречи.
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"Сначала вдвоем, с глазу на глаз, а затем с участием делегаций обменялись мнениями по ключевым вопросам двустороннего сотрудничества, обсудили ход реализации решений прошлогоднего саммита в Нью-Дели, наметили конкретные задачи на перспективу, которые нашли отражение в принятом нами сегодня совместном заявлении", — сообщил глава государства журналистам.

Общий взгляд на глобальные проблемы

Путин подчеркнул, что в ключевых международных вопросах, по основным глобальным и региональным проблемам позиции Москвы и Нью-Дели близки.
"Наши государства осуществляют внешнеполитическую координацию в рамках ведущих многосторонних форматов. В частности, в ООН, в "Группе двадцати", в Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Россия и Индия совместно работают по вопросам обеспечения безопасности и стабильности в Азии, в регионах Индийского и Тихого океана", — отметил российский лидер.
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Он добавил, что развивается сотрудничество в формате РИК (Россия, Индия, Китай), и напомнил, что 28 июня в Осаке на полях саммита G20 состоялась очередная трехсторонняя встреча.

Многополярный мир — гарантия стабильности

В свою очередь, премьер Индии отметил, что Москва и Нью-Дели выступают против внешнего вмешательства во внутренние дела других стран.
В частности, Моди подчеркнул, что "Индия хочет видеть Афганистан независимым и безопасным, объединенным, мирным и демократичным".
По словам премьера, без выстраивания многополярного мира невозможно достичь стабильности в международных отношениях.
"Наши сотрудничество и координация по этому вопросу станут факторами, необходимыми для достижения такого мира. Именно поэтому в БРИКС, ШОС и на других международных площадках нам необходимо развивать наше сотрудничество", — подчеркнул Моди.
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Свободная торговля между Индией и ЕАЭС

Российский лидер также анонсировал первый раунд переговоров по соглашению о создании зоны свободной торговли между Индией и Евразийским экономическим союзом. Он выразил уверенность в том, что это даст дополнительные возможности для диверсификации товарных потоков.
Помимо этого, Путин сообщил журналистам, что Моди принял приглашение приехать в Москву в 2020 году на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и поблагодарил его за это.

Рост товарооборота

Также Путин и Моди приняли объемное совместное заявление по итогам переговоров. В документе, в частности, подчеркивается, что две страны будут продолжать работу по введению расчетов в национальных валютах.
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Также Россия и Индия намерены довести объем взаимного товарооборота до 30 миллиардов долларов к 2025 году.
С этой целью Путин и Моди условились "активнее задействовать значительные природные ресурсы и человеческий потенциал России и Индии, совершенствовать промышленную кооперацию, создавать новые технологические и инвестиционные альянсы, прежде всего в передовых наукоемких отраслях, и вести поиск новых направлений и форм сотрудничества".

Запрет на размещение оружия в космосе

Помимо этого, Москва и Нью-Дели выступили за разработку юридически обязывающего многостороннего инструмента по неразмещению любого оружия на околоземной орбите.
Стороны подтвердили, что предотвращение гонки вооружений в космосе способствовало бы недопущению возникновения серьезной угрозы международному миру и безопасности.
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Реформа СБ ООН

Путин и Моди призвали к реформе Совета Безопасности ООН, которая "делала бы этот орган более представительным, эффективным и действенным в решении вопросов международного мира и безопасности".
Отмечается также, что Россия продолжит поддерживать кандидатуру Индии в постоянные члены Совбеза.
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Восточный экономический форумИндияНарендра МодиЕвразийский экономический союзБРИКСВладимир ПутинООНРоссияВ мире
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