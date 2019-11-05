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РИА Новости

Первый форум "Санкт-Петербург - Турция" планируется провести в 2020 году

19:04 05.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк Александр Беглов
 Александр Беглов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Первый деловой форум "Санкт-Петербург - Турция" планируется провести в марте 2020 года, сообщил губернатор северной столицы Александр Беглов.
"Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга совместно с торговым представителем Турецкой Республики в Санкт-Петербурге ведет подготовку к первому деловому форуму "Санкт-Петербург - Турция". Его планируется провести в марте 2020 года. Он мог бы стать ежегодным", - сказал Беглов в ходе встречи с послом Турции в РФ Мехметом Самсаром.
Он отметил, что власти северной столицы заинтересованы в появлении на рынке города новых турецких компаний.
"Мы заинтересованы в приходе в Санкт-Петербург новых турецких партнеров, готовы создать соответствующие условия", - отметил он.
Беглов также предложил рассмотреть возможность подписания соглашения между торгово- промышленной палатой Петербурга и торговой палатой Стамбула.
Он рассказал, что в 2020 году запланирована культурно - деловая миссия Санкт-Петербурга в Стамбул и Анкару, а также предложил создать информационно-деловой центр Петербурга в Стамбуле.
"Внешнеторговый оборот между Санкт-Петербургом и Турцией растет. Я считаю, что у нас очень много возможностей и большой резерв для взаимодействия", - добавил Беглов.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
22 октября, 07:04РИА Новости
Межгосударственные отношения России и Турции
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Александр БегловТурцияРоссияСанкт-ПетербургЭкономика
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