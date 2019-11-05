Первый форум "Санкт-Петербург - Турция" планируется провести в 2020 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Первый деловой форум "Санкт-Петербург - Турция" планируется провести в марте 2020 года, сообщил губернатор северной столицы Первый деловой форум "Санкт-Петербург - Турция" планируется провести в марте 2020 года, сообщил губернатор северной столицы Александр Беглов

"Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга совместно с торговым представителем Турецкой Республики в Санкт-Петербурге ведет подготовку к первому деловому форуму "Санкт-Петербург - Турция". Его планируется провести в марте 2020 года. Он мог бы стать ежегодным", - сказал Беглов в ходе встречи с послом Турции в РФ Мехметом Самсаром.

Он отметил, что власти северной столицы заинтересованы в появлении на рынке города новых турецких компаний.

"Мы заинтересованы в приходе в Санкт-Петербург новых турецких партнеров, готовы создать соответствующие условия", - отметил он.

Беглов также предложил рассмотреть возможность подписания соглашения между торгово- промышленной палатой Петербурга и торговой палатой Стамбула.

Он рассказал, что в 2020 году запланирована культурно - деловая миссия Санкт-Петербурга в Стамбул и Анкару, а также предложил создать информационно-деловой центр Петербурга в Стамбуле.