Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T18:49Z
https://ria.ru/20191105/1560607848.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155520/85/1555208554_0:0:2463:1386_1036x0_80_0_0_3bff1be6b07212df192b414a6bc0293b.jpg
РИА Новости

Васильева призвала вернуть специалитет для гуманитарных направлений

18:48 05.11.2019 (обновлено: 18:49 05.11.2019)
1072
© РИА Новости / ТК "Городской телеканал" / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Ольга Васильева
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
© РИА Новости / ТК "Городской телеканал"
Перейти в фотобанк
Министр просвещения РФ Ольга Васильева. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Министр просвещения Ольга Васильева заявила, что бакалавриата недостаточно для обучения гуманитарным специальностям - это всего лишь незаконченное высшее образование.
"Я считаю, что на педагогические специальности нужно возвращать специалитет, особенно гуманитарного цикла", - сообщила Васильева на заседании Совета по русскому языку.
Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру
Вчера, 18:14РИА Новости
Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру
По ее словам, школьным учителям бакалавриата все-таки недостаточно. "Даже в администрацию президента не на все должности берут с бакалавриатом, не считая, что это в полном смысле законченное образование", - сказала министр.
"Бакалавру с русским языком и литературой найти место в школе очень сложно. ... Это незаконченное высшее в полном смысле слова, которое недавно было в нашем прошлом. Но там хоть давали справку о том, что незаконченное - можно идти дальше", - пояснила она.
В свою очередь министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков добавил, что, по его мнению, за четыре года при современных технологиях можно качественно готовить специалистов, которые смогут закрывать основной объем работы в школе.
"Более того, мы сейчас для того, чтобы процесс образования был более практикоориентирован, вместе с Министерством просвещения подготовили соответствующие законодательные инициативы, они уже в Государственной Думе обсуждаются, чтобы допускать до работы в школе специалистов, которые не имеют напрямую педагогического образования", - уточнил он.
Министр образования и науки РФ Ольга Васильева
27 мая, 08:00Правительство онлайн
Ольга Васильева о воспитании и роли учителя в этом процессе
1432009
Обсудить 2
Михаил КотюковОльга ВасильеваРоссияОбразование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку
Путин раскритиковал главу Минобрнауки Котюкова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно
Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру
Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру
Итоговое сочинение в российских школах
В России могут изменить порядок оглашения тем итогового сочинения в школах
Путин предложил заменить Википедию другой энциклопедией
Путин предложил заменить "Википедию" другой энциклопедией
Сирийский военный
Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны
Президент РФ Владимир Путин
Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
Доставка труб для Северного потока - 2 в Коверхар
В Европарламенте усомнились в возможности остановить "Северный поток — 2"
Президент России Владимир Путин
Путин процитировал пародиста Иванова, говоря о развитии русского языка
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку. 5 ноября 2019
Уровень зарплат бюджетников не должен иметь перекосов, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку
Путин рассказал об обучении детей на национальном языке
Конфеты
Диетолог назвала самые вредные сладости
Президент России Владимир Путин
Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России
Девушка с планшетом в библиотеке
В новосибирском вузе проводят разбирательство из-за студенческих мемов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:51В ИрАэро проверят видео, где девушка без документов управляет самолетом
07:44Ученые предрекли "неописуемые страдания" всему человечеству
07:42Турецкий политик прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии
07:35Ташкент изучает ситуацию вокруг нападения на погранзаставу в Таджикистане
07:30Титов предложил ограничить возбуждение административных дел против бизнеса
07:29Под Курском легковое авто столкнулось с КАМАЗом, пять человек погибли
07:24Посольство в США осудило антироссийские публикации в американской прессе
07:14Эксперт рассказал, что могло привести к нераскрытию парашюта на "Starliner"
07:10В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы
06:48При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков
06:47Генпрокурор заявил, что украинцы требуют "крови и посадок"
06:46Эксперты рассказали, что туристы фотографируют в отпуске чаще всего
06:44Роспотребнадзор сообщил, сколько россиян сделали прививку от гриппа
06:10В Евросоюзе положительно оценили мирное соглашение между сторонами в Йемене
06:08В рамках эксперимента якутская семья проживет под энергосберегающим куполом
05:57В Раде рассказали о беде Украины из-за возвращения "тупых людей" к власти
05:56Погибших при взрыве на танкере "Залив Америка" похоронят седьмого ноября
05:54В Гонконге неизвестный напал с ножом на члена парламента, сообщают СМИ
05:42Названа новая опасность никотиновой зависимости
05:40Тодд Филлипс рассказал, убил ли Джокер свою соседку Софи
Лента новостейМолния