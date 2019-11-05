Васильева призвала вернуть специалитет для гуманитарных направлений

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Министр просвещения Министр просвещения Ольга Васильева заявила, что бакалавриата недостаточно для обучения гуманитарным специальностям - это всего лишь незаконченное высшее образование.

"Я считаю, что на педагогические специальности нужно возвращать специалитет, особенно гуманитарного цикла", - сообщила Васильева на заседании Совета по русскому языку.

По ее словам, школьным учителям бакалавриата все-таки недостаточно. "Даже в администрацию президента не на все должности берут с бакалавриатом, не считая, что это в полном смысле законченное образование", - сказала министр.

"Бакалавру с русским языком и литературой найти место в школе очень сложно. ... Это незаконченное высшее в полном смысле слова, которое недавно было в нашем прошлом. Но там хоть давали справку о том, что незаконченное - можно идти дальше", - пояснила она.

В свою очередь министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков добавил, что, по его мнению, за четыре года при современных технологиях можно качественно готовить специалистов, которые смогут закрывать основной объем работы в школе.