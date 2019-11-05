В Петербурге осудили водителя автомобиля, спровоцировавшего массовое ДТП

"Суд назначил наказание Асатурову в виде лишения свободы сроком на 10 лет в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортным средством сроком на 2,5 года", - говорится в сообщении пресс-службы судов.

На суде Асатуров признал свою вину, но не был согласен с размером гражданских исков к нему. Суд вынес решение удовлетворить иски на 3,8 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в марте этого года водитель Hyundai Genesis Артур Асатуров, двигавшейся по Невскому проспекту, совершил столкновение на перекрестке Невского и Литейного проспектов с автомобилем "Газель", выезжавшим с Литейного проспекта. Hyundai вынесло на полосу встречного движения, где он совершил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen и вылетел на тротуар, сбив пешехода. В результате ДТП водитель Volkswagen скончался. Водитель Hyundai, два пассажира Volkswagen и пешеход госпитализированы. Позже одна из пассажирок Volkswagen скончалась в больнице.