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РИА Новости

Словно из сказки: завораживающая внешность сестер-альбиносов из Казахстана

18:37 05.11.2019
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Сестры Калагановы из Казахстана родились с альбинизмом. Разница в возрасте у девочек – 13 лет.
Аселя и Камилла будто персонажи со страниц зимних сказок. Однако их внешность часта вызывает недоумение: "почему в казахской семье такой необычный ребенок?" С появлением аккаунта в Инстаграме семье стали писать и другие альбиносы из Казахстана. Оказалось, что в стране их – немало. С рождением младшей сестры Камиллы – возросло и количество предложений о съемках, увеличилось и количество поклонников в Сети.
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ИнстаграмКазахстанОбщество - ВидеоВидео
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