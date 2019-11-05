Словно из сказки: завораживающая внешность сестер-альбиносов из Казахстана

Аселя и Камилла будто персонажи со страниц зимних сказок. Однако их внешность часта вызывает недоумение: "почему в казахской семье такой необычный ребенок?" С появлением аккаунта в Инстаграме семье стали писать и другие альбиносы из Казахстана. Оказалось, что в стране их – немало. С рождением младшей сестры Камиллы – возросло и количество предложений о съемках, увеличилось и количество поклонников в Сети.