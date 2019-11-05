В Минэнерго прокомментировали новый иск "Нафтогаза" к "Газпрому"

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Глава Минэнерго Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что новый иск "Нафтогаза" "Газпрому" на 12 миллиардов долларов не способствует долгосрочным договоренностям и мешает налаживанию взаимоотношений.

Накануне исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что второго ноября компания подала в Стокгольмский арбитраж новый иск к российской корпорации. В первую очередь украинская компания хочет пересмотреть транзитный тариф.

"Это какие-то абсурдные иски", — заявил Новак.

Он отметил, что сторонам следует вернуться к теме "нулевого" варианта урегулирования споров и не создавать новые.

Споры "Газпрома" и "Нафтогаза"

В декабре 2017-го и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по двум спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о контрактах на поставку и транзит топлива. По первому иску суд обязал украинскую компанию выплатить российскому концерну более двух миллиардов долларов. Однако второе решение, по иску о контрактах на транзит, арбитраж вынес в пользу "Нафтогаза", присудив ему около 4,7 миллиарда долларов.

В итоге был произведен зачет встречных требований, поэтому российская сторона осталась должна 2,56 миллиарда долларов. Однако "Газпром" оспорил это решение.

Кроме того, летом 2018 года украинская компания начала новый арбитраж и потребовала от "Газпрома" пересмотреть тарифы на транзит в 2018-2019 годах. Эти требования украинская компания оценила в 11,6 миллиарда долларов. При этом глава "Нафтогаза" Андрей Коболев допускал их пересмотр, если стороны достигнут нового долгосрочного соглашения.

Действующие контракты на поставку и транзит российского голубого топлива через украинскую территорию истекают в конце года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят переговоры на трехсторонних встречах, на которых обсуждается возможность заключения нового соглашения.