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РИА Новости

В Минэнерго прокомментировали новый иск "Нафтогаза" к "Газпрому"

18:25 05.11.2019 (обновлено: 19:15 05.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что новый иск "Нафтогаза" к "Газпрому" на 12 миллиардов долларов не способствует долгосрочным договоренностям и мешает налаживанию взаимоотношений.
Накануне исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что второго ноября компания подала в Стокгольмский арбитраж новый иск к российской корпорации. В первую очередь украинская компания хочет пересмотреть транзитный тариф.
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Шантаж и пиар. В России оценили новые претензии "Нафтогаза" к "Газпрому" В Киеве заявили, что имеют претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и призвали готовиться к прекращению прокачки газа. Сенаторы и эксперты объяснили, почему Украина все же верит в сохранение газового транзита и не отзывает судебные иски к "Газпрому".

"Это какие-то абсурдные иски", — заявил Новак.

Он отметил, что сторонам следует вернуться к теме "нулевого" варианта урегулирования споров и не создавать новые.

Споры "Газпрома" и "Нафтогаза"

В декабре 2017-го и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по двум спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о контрактах на поставку и транзит топлива. По первому иску суд обязал украинскую компанию выплатить российскому концерну более двух миллиардов долларов. Однако второе решение, по иску о контрактах на транзит, арбитраж вынес в пользу "Нафтогаза", присудив ему около 4,7 миллиарда долларов.
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В итоге был произведен зачет встречных требований, поэтому российская сторона осталась должна 2,56 миллиарда долларов. Однако "Газпром" оспорил это решение.
Кроме того, летом 2018 года украинская компания начала новый арбитраж и потребовала от "Газпрома" пересмотреть тарифы на транзит в 2018-2019 годах. Эти требования украинская компания оценила в 11,6 миллиарда долларов. При этом глава "Нафтогаза" Андрей Коболев допускал их пересмотр, если стороны достигнут нового долгосрочного соглашения.
Действующие контракты на поставку и транзит российского голубого топлива через украинскую территорию истекают в конце года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят переговоры на трехсторонних встречах, на которых обсуждается возможность заключения нового соглашения.
Ранее президент Владимир Путин отмечал, что Москве и Киеву необходимо обнулить взаимные претензии по газовым спорам.
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Ситуация на УкраинеНафтогаз УкраиныГазпромМинистерство энергетики РФАлександр НовакУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
А кто первый подал иск ? Газпром подал , а как проиграли так в кусты )
5 ноября, 18:44
ИПИгор Петр
3220099
Для сведения: иск Газпрома в арбитраж был подан сразу после того как Нафтогаз подал иск к Газпрому. Так что первым была Украина. И первый иск Россия выиграла. Но Стольгольмском арбитраж иск рассмотрел в умеренном варианте, при этом приняв иск Нафтогаза в полном объеме. И даже в определении Стольгольмском арбитраж принял за основу " тяжёлое экономическое положение на Украине". Что не может являться основанием априори. Вот именно на это аппелирует Россия.
5 ноября, 19:16
Alex McDonalds
6320001
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