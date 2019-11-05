Сенатор от Чечни подал заявление о досрочном прекращении полномочий

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Сенатор СФ от законодательного собрания Чечни Зияд Сабсаби, занимавший эту должность с 2008 года, подал заявление о досрочном прекращении полномочий, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по регламенту Валерий Тимченко.
"Да, он подал заявление. Причин не указал, просит по личной просьбе прекратить полномочия", - сказал Тимченко.
Он уточнил, что Совфед рассмотрит этот вопрос в среду, 6 ноября.
Сабсаби занимал также должность зампреда комитета СФ по международным делам.