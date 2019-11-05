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РИА Новости

Сенатор от Чечни подал заявление о досрочном прекращении полномочий

18:20 05.11.2019 (обновлено: 18:21 05.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗияд Сабсаби
Зияд Сабсаби
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Зияд Сабсаби. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Сенатор СФ от законодательного собрания Чечни Зияд Сабсаби, занимавший эту должность с 2008 года, подал заявление о досрочном прекращении полномочий, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по регламенту Валерий Тимченко.
"Да, он подал заявление. Причин не указал, просит по личной просьбе прекратить полномочия", - сказал Тимченко.
Он уточнил, что Совфед рассмотрит этот вопрос в среду, 6 ноября.
Сабсаби занимал также должность зампреда комитета СФ по международным делам.
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Зияд СабсабиСовет Федерации РФЧечняПолитика
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