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РИА Новости

Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру

18:14 05.11.2019 (обновлено: 21:23 05.11.2019)
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
"Что это дает? Что бакалавриат преподает только в младших классах, что ли, а магистратура дает право преподавать в десятом-одиннадцатом? Это просто голая схема модная или в этом есть какой-то смысл?" — заявил Путин на заседании Совета по русскому языку.
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Он отметил, что, возможно, стоит возродить прежнюю систему: готовить преподавателей пять лет и давать им полноценное образование, чтобы по окончании обучения молодой специалист мог пойти преподавать в школу.
При этом российский лидер заявил, что у него нет окончательного мнения по этому вопросу, однако существование бакалавриата и магистратуры подходит для нескольких специальностей, в частности, технических или связанных с кибернетикой.
В свою очередь, министр просвещения Ольга Васильева заявила, что бакалавриата недостаточно для обучения гуманитарным специальностям. По ее словам, это всего лишь незаконченное высшее образование.
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"Даже в администрацию президента не на все должности берут с бакалавриатом, не считая, что это в полном смысле законченное образование", - сказала она.
На заседании Совета по русскому языку также выступил министр науки и высшего образования Михаил Котюков. Он заявил, что за четыре года при современных технологиях можно качественно готовить специалистов, которые смогут закрывать основной объем работы в школе.
"Более того, мы сейчас для того, чтобы процесс образования был более практикоориентирован, вместе с Министерством просвещения подготовили соответствующие законодательные инициативы, они уже в Государственной Думе обсуждаются, чтобы допускать до работы в школе специалистов, которые не имеют напрямую педагогического образования", - уточнил он.
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Навигатор абитуриентаСН_ОбразованиеВладимир ПутинРоссияОбразование - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
это с самого начала было ясно, что бакалавриат - это профанация, а не образование. Причем, специальность значения не имеет. Бакалавр - недоучка по определению
5 ноября, 18:50
НСНаталья Светлова
9001209
Я - говорит путин- не специалист конечно,Но как ,по мнению моего терпеливого населения, Царь всея Руси и бог вселенной,могу вам тут заявить!......Остапа несло.
5 ноября, 19:23
Саша Василич
8410138
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