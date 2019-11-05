Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Президент Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.

"Что это дает? Что бакалавриат преподает только в младших классах, что ли, а магистратура дает право преподавать в десятом-одиннадцатом? Это просто голая схема модная или в этом есть какой-то смысл?" — заявил Путин на заседании Совета по русскому языку.

Он отметил, что, возможно, стоит возродить прежнюю систему: готовить преподавателей пять лет и давать им полноценное образование, чтобы по окончании обучения молодой специалист мог пойти преподавать в школу.

При этом российский лидер заявил, что у него нет окончательного мнения по этому вопросу, однако существование бакалавриата и магистратуры подходит для нескольких специальностей, в частности, технических или связанных с кибернетикой.

В свою очередь, министр просвещения Ольга Васильева заявила, что бакалавриата недостаточно для обучения гуманитарным специальностям. По ее словам, это всего лишь незаконченное высшее образование.

"Даже в администрацию президента не на все должности берут с бакалавриатом, не считая, что это в полном смысле законченное образование", - сказала она.

На заседании Совета по русскому языку также выступил министр науки и высшего образования Михаил Котюков. Он заявил, что за четыре года при современных технологиях можно качественно готовить специалистов, которые смогут закрывать основной объем работы в школе.