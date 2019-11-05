Челябинский минздрав проверит данные об умывании пациентки половой тряпкой

ЧЕЛЯБИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Министерство здравоохранения Министерство здравоохранения Челябинской области проведет проверку после появившегося видео из горбольницы Миасса , где сотрудница учреждения якобы умывает пациентку грязной тряпкой, сообщила во вторник пресс-служба минздрава.

Ранее в интернете появилось видео из больничной палаты, где на кровати сидит голая пациентка и заходит уборщица. Пол в палате испачкан, уборщица говорит, что это сделала пациентка, и выходит. Вернувшись с тряпкой, сотрудница больницы макает ее в находящийся в палате таз с грязной водой и начинает протирать пациентке тряпкой лицо, та пытается сопротивляться.

Как сообщил главврач горбольницы №2 Денис Маханьков, по признакам нарушения этики и деонтологии по отношении к пациенту в настоящее время ведется проверка , в случае установления вины работника медицинской организации к нему будут применены меры дисциплинарного характера.

"Видеосюжет содержит материалы, отражающие нарушение прав пациента. Министерством здравоохранения Челябинской области инициировано проведение выездной проверки ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в городской больнице №2 Миасса", - сообщает минздрав.

По результатам проверки в отношении лиц, допустивших выявленные нарушения, будут приняты дисциплинарные меры, уточняется в сообщении.