Челябинский минздрав проверит данные об умывании пациентки половой тряпкой

ЧЕЛЯБИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Министерство здравоохранения Челябинской области проведет проверку после появившегося видео из горбольницы Миасса, где сотрудница учреждения якобы умывает пациентку грязной тряпкой, сообщила во вторник пресс-служба минздрава.
Ранее в интернете появилось видео из больничной палаты, где на кровати сидит голая пациентка и заходит уборщица. Пол в палате испачкан, уборщица говорит, что это сделала пациентка, и выходит. Вернувшись с тряпкой, сотрудница больницы макает ее в находящийся в палате таз с грязной водой и начинает протирать пациентке тряпкой лицо, та пытается сопротивляться.
Как сообщил главврач горбольницы №2 Денис Маханьков, по признакам нарушения этики и деонтологии по отношении к пациенту в настоящее время ведется проверка, в случае установления вины работника медицинской организации к нему будут применены меры дисциплинарного характера.
"Видеосюжет содержит материалы, отражающие нарушение прав пациента. Министерством здравоохранения Челябинской области инициировано проведение выездной проверки ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в городской больнице №2 Миасса", - сообщает минздрав.
По результатам проверки в отношении лиц, допустивших выявленные нарушения, будут приняты дисциплинарные меры, уточняется в сообщении.
По данным горбольницы, пациентка поступила в больницу 31 октября, после обследования ее госпитализировали в общую палату из-за отсутствия мест в одноместных палатах. У пациентки имеется ряд хронических заболеваний, из-за чего она не может контролировать свое поведение из-за органического поражения личности. На четвертые сутки, поясняет пресс-служба, возникла необходимость в проведении туалета пациентки, который был осуществлен силами персонала отделения.