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РИА Новости

В миасской больнице проверяют данные об умывании пациентки половой тряпкой

11:44 05.11.2019 (обновлено: 13:09 05.11.2019)
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© РИА Новости / Павел ЛьвовМедицинская сестра в коридоре больницы.
Медицинская сестра в коридоре больницы.
© РИА Новости / Павел Львов
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Руководство городской больницы № 2 города Миасса начало проверку после публикации ролика, где санитарка вытирает лицо беспомощной пациентки грязной тряпкой. Об этом рассказал главный врач медучреждения Денис Маханьков.
По его словам, пациентка поступила в больницу 31 октября. Из-за отсутствия мест в одноместных палатах ее положили в общую.
Врач в коридоре больницы
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По данным пресс-службы горбольницы, у пациентки имеется ряд хронических заболеваний, в силу которых она не может контролировать свое поведение из-за органического поражения личности. На четвертые сутки пребывания возникла необходимость в проведении полного туалета пациентки. Для обмываний таких пациентов используются чистые одноразовые тряпки.
Маханьков добавил, что в случае установления вины работника медицинской организации к нему применят меры дисциплинарного характера. При этом администрация также планирует подать заявление в прокуратуру на автора ролика за нарушение врачебной тайны.
Ранее в сети появилось видео, где сотрудница травматологического отделения больницы вытирает лицо пациентки тряпкой, которой до этого вымыла пол.
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