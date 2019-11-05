В миасской больнице проверяют данные об умывании пациентки половой тряпкой

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Руководство городской больницы № 2 города Руководство городской больницы № 2 города Миасса начало проверку после публикации ролика, где санитарка вытирает лицо беспомощной пациентки грязной тряпкой. Об этом рассказал главный врач медучреждения Денис Маханьков.

По его словам, пациентка поступила в больницу 31 октября. Из-за отсутствия мест в одноместных палатах ее положили в общую.

По данным пресс-службы горбольницы, у пациентки имеется ряд хронических заболеваний, в силу которых она не может контролировать свое поведение из-за органического поражения личности. На четвертые сутки пребывания возникла необходимость в проведении полного туалета пациентки. Для обмываний таких пациентов используются чистые одноразовые тряпки.

Маханьков добавил, что в случае установления вины работника медицинской организации к нему применят меры дисциплинарного характера. При этом администрация также планирует подать заявление в прокуратуру на автора ролика за нарушение врачебной тайны.