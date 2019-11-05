Чувашские школьники хотят дать открытому острову имя космонавта Николаева

"Остров мы нашли, когда делали проект об острове Шмидта во время Всемирной недели космонавтики в лагере "Жемчужина Чувашии". Мы изучали остров по снимкам со спутников за разные годы, и увидели, что ледник тает, и от острова словно бы отдаляется мыс. Причем на такое расстояние, что мыс сам стал отдельным островом. Мы обратились в Российское географическое общество, чтобы этот остров указали на карте. И мы предложили, чтобы острову присвоили имя нашего земляка - летчика-космонавта Андрияна Николаева", - рассказал агентству девятиклассник.