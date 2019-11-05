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РИА Новости

Чувашские школьники хотят дать открытому острову имя космонавта Николаева

17:45 05.11.2019
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© РИА Новости / РИА НовостиАндриян Николаев перед стартом на Байконуре
Андриян Николаев перед стартом на Байконуре
© РИА Новости / РИА Новости
Андриян Николаев перед стартом на Байконуре. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 ноя - РИА Новости. Двое девятиклассников из Чувашии, открывшие новый остров в Арктике, образовавшийся из-за глобального потепления, предложили присвоить ему имя их земляка – космонавта Андрияна Николаева, сообщил РИА Новости один из школьников Никита Ильин.
Пресс-служба МАИ во вторник сообщила об открытии, сделанном старшеклассниками под руководством студента авиационного института, в результате анализа географических карт и космических снимков акватории Карского моря. Школьники заметили, что мыс Земляной острова Шмидта отделился от него, предположительно, из-за размывания земляной перемычки талыми водами ледников. В сообщении отмечается, что после официального признания географического открытия гидрографической службой Минобороны России к новому острову отправится научная экспедиция.
"Остров мы нашли, когда делали проект об острове Шмидта во время Всемирной недели космонавтики в лагере "Жемчужина Чувашии". Мы изучали остров по снимкам со спутников за разные годы, и увидели, что ледник тает, и от острова словно бы отдаляется мыс. Причем на такое расстояние, что мыс сам стал отдельным островом. Мы обратились в Российское географическое общество, чтобы этот остров указали на карте. И мы предложили, чтобы острову присвоили имя нашего земляка - летчика-космонавта Андрияна Николаева", - рассказал агентству девятиклассник.
Мальчик рассказал, что он и его друг Павел Михайлов учатся в школе имени Андрияна Николаева в селе Шоршелы, где родился третий советский космонавт и где он похоронен.
"Нам по 15 лет, и мы с детства увлекаемся космонавтикой, любим физику и математику, занимаемся в техническом кружке "Квант". Еще Павлу нравится авиамоделирование, в будущем он планирует поступать в авиационный институт. А я хотел бы учиться на физмате", - сказал Никита.
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АрктикаОткрытия - РИА НаукаАндриян НиколаевЧувашия
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