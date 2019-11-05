В Арктике открыли новый остров, возникший из-за глобального потепления

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Старшеклассники из Чувашии под руководством студента МАИ открыли новый остров в Арктике, образовавшийся из-за глобального потепления, говорится в сообщении пресс-службы МАИ, поступившем во вторник в РИА Новости.

"Предположительно, полоса земли, соединяющая две части суши, исчезла в силу глобального потепления. Вероятнее всего, перешеек состоял из мягкой пористой породы и активное таяние расположившихся рядом ледников его размыло. Водные потоки талой воды из-под ледника размыли земляные перемычки, соединяющие мыс с островом", - приводятся в пресс-релизе слова студента МАИ Артема Макаренко.