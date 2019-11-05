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РИА Новости

Биография Андрея Келина

17:26 05.11.2019
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© Фото : МИД РФАндрей Келин
Андрей Келин
© Фото : МИД РФ
Российский дипломат Андрей Владимирович Келин родился 15 мая 1957 года.
В 1979 году окончил факультет международной журналистики Московского государственного института международных отношений МИД СССР (ныне Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России).
В 1979-1983 годах работал в посольстве СССР в Нидерландах.
В 1990-1995 годах – в посольстве СССР, а затем РФ в Бельгии.
В 1995-1998 годах – начальник отдела в Департаменте общеевропейского сотрудничества МИД РФ.
С 1998 по 2003 год занимал должность заместителя постоянного представителя России при НАТО в Брюсселе.
В 2003-2005 годах – заместитель директора Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ.
В 2005-2011 годах – директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ.
В 2011-2015 годах – постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ.
С 21 сентября 2015 года – директор Департамента общеевропейского сотрудничества.
5 ноября 2019 года президент России Владимир Путин назначил Андрея Келина послом России в Великобритании.
Владеет английским, французским и нидерландским языками.
Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (2012).
Награжден орденами Почета (2017), Дружбы (2009), и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (1998).
Почетный работник МИД России.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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