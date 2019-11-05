Путин назначил Келина новым послом России в Великобритании

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Келин родился в 1957 году. С 2015-го был директором Департамента общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел, до этого занимал должность постоянного представителя России при ОБСЕ в Вене и руководил Четвертым департаментом стран СНГ в МИД. Кроме того, работал в Нидерландах, Швейцарии, Бельгии.

Ранее в интервью РИА Новости Келин заявил, что никаких контактов Москвы с Лондоном на высоком уровне в ближайшее время не планируется.