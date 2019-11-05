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РИА Новости

Порошенко не пришел на допрос в Госбюро расследований Украины

17:06 05.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 5 ноя – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований, передает во вторник агентство "Украинские новости".
"Его не было", - сообщил агентству представитель ведомства. При этом нет информации, по какому делу должен был состояться допрос.
Также на сайте агентства сообщается, что очередной допрос Порошенко запланирован на 7 ноября.
Ранее директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что ведомство расследует 13 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко. Труба также ранее сообщил, что Порошенко имеет статус свидетеля в 12 уголовных делах. Бывший президент ранее давал показания в Госбюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском", уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", а также о превышении служебных полномочий.
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