Прощание с артистом театра Et Cetera Петром Смидовичем пройдет 8 ноября

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Артист театра Et Cetera Петр Смидович будет похоронен на Ваганьковском кладбище, прощание пройдет в театре 8 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Ранее сообщалось, что Смидович скончался во вторник, 5 ноября, на 66-м году жизни после продолжительной болезни.
"В пятницу в нашем театре с 10 до 11 пройдет панихида и прощание с Петром Глебовичем. В этот же день состоится кремация. Его прах будет захоронен на Ваганьковском кладбище рядом с родными", - сказал представитель театра.
Смидович начинал свой творческий путь во МХАТе, работал с великими мхатовскими артистами. В театр Et Cetera он пришел по приглашению Александра Калягина. В числе его киноработ такие сериалы, как "Закон и порядок", "Сыщики", "МУР есть МУР".