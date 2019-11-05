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РИА Новости
Культура

Прощание с артистом театра Et Cetera Петром Смидовичем пройдет 8 ноября

16:46 05.11.2019 (обновлено: 16:47 05.11.2019)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАктер Петр Смидович
Актер Петр Смидович
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Актер Петр Смидович . Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Артист театра Et Cetera Петр Смидович будет похоронен на Ваганьковском кладбище, прощание пройдет в театре 8 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Ранее сообщалось, что Смидович скончался во вторник, 5 ноября, на 66-м году жизни после продолжительной болезни.
"В пятницу в нашем театре с 10 до 11 пройдет панихида и прощание с Петром Глебовичем. В этот же день состоится кремация. Его прах будет захоронен на Ваганьковском кладбище рядом с родными", - сказал представитель театра.
Смидович начинал свой творческий путь во МХАТе, работал с великими мхатовскими артистами. В театр Et Cetera он пришел по приглашению Александра Калягина. В числе его киноработ такие сериалы, как "Закон и порядок", "Сыщики", "МУР есть МУР".
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КультураПетр СмидовичEt CeteraМосква
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