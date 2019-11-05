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РИА Новости
Культура

Умер актер Петр Смидович

16:20 05.11.2019 (обновлено: 17:01 05.11.2019)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАктер Петр Смидович
Актер Петр Смидович
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Актер Петр Смидович умер на 67-м году жизни после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра Et Cetera.

"Очень тяжело понимать, какого большого артиста потерял наш театр, и не только наш театр, но и вся отечественная сцена", — говорится в сообщении его коллег.

Ариста похоронят на Ваганьковском кладбище, прощание пройдет в театре 8 ноября, рассказали РИА Новости в пресс-службе Et Cetera.
С 1977 года Смидович служил в МХТ, потом — во МХАТе, где играл в спектаклях, поставленных по работам Николая Гоголя, Максима Горького и Михаила Булгакова. В 2001-м он перешел в труппу театра Et Cetera, участвовал в постановках "451 по Фаренгейту", "Борис Годунов" и других.
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КультураПетр СмидовичEt CeteraРоссия
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