Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T16:12Z
https://ria.ru/20191105/1560599214.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/144890/35/1448903565_0:158:3083:1892_1036x0_80_0_0_afd1539f07d1bfa3aaab6234f3c48462.jpg
РИА Новости

"Укроборонпром" задолжал поставщикам и сотрудникам 430 миллионов долларов

16:11 05.11.2019 (обновлено: 16:12 05.11.2019)
637
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинская бронетехника, подготовленная для ремонта
Украинская бронетехника, подготовленная для ремонта
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Украинская бронетехника, подготовленная для ремонта. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус заявил, что задолженность предприятий концерна поставщикам и сотрудникам составляет почти 430 миллионов долларов.
"Из того, что мы предварительно нашли, не является аудированным и с просроченной задолженностью, - объем составляет 10,6 миллиарда гривен (429,8 миллиона долларов). Таким образом, из всего кредитного портфеля, который составляет около 10 миллиарда гривен (405,5 миллиона долларов), почти половина - 4,8 миллиарда гривен (194,6 миллиона долларов) – это просроченная задолженность. Также имеем просроченную задолженность поставщикам в размере 4,2 миллиарда гривен (170,3 миллиона долларов)", - заявил Абрамавичус в интервью агентству "Укринформ", опубликованном во вторник.
Цех завода, входящего в состав ГК Укроборонпром
28 августа, 00:24РИА Новости
В Раде заявили, что "Укроборонпром" не смог заместить 40% деталей из России
По его словам, за последние три года на 43 предприятиях концерна возросла задолженность по зарплате - более 445 миллионов гривен (18,04 миллиона долларов). Кроме того, еще есть задолженность в 700 миллионов гривен (28,38 миллиона долларов) в виде налогов в бюджет, а еще 415 миллионов гривен (16,83 миллиона долларов) - задолженность по спецпенсиям.
"Моя цель, как и цель всей моей команды, чтобы до конца года, вот эта цифра по 43 предприятиям и 445 миллионом гривен долгов была существенно ниже. Хотелось бы к новому году подойти с минимальной задолженностью перед людьми", - заявил Абромавичус.
Заседание Верховной рады Украины
18 августа, 03:26РИА Новости
Депутат Рады рассказал об уничтожении производства на Украине
Госконцерн "Укроборонпром" объединяет более 100 предприятий-участников в пять основных отраслях оборонной промышленности, в частности, в разработке и изготовлении оружия и техники, научной деятельности и экспортно-импортных операциях.
10312000
Обсудить 1
Ситуация на УкраинеАйварас АбромавичусУкроборонпромУкраинаВ мире
Рекомендуем
Глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев
В "Нафтогазе" назвали сохранение транзита из России стратегической задачей
Работник Нафтогаза на газокомпрессорной станции Бобровницкая Черниговской области, Украина
"Нафтогаз" оценил претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов
Рабочий на газовой станции на Украине
В Госдуме считают, что Киев не самостоятельно решил прекратить транзит газа
Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской области
В союзе журналистов Украины рассказали о числе нападений на сотрудников СМИ
Виктор Медведчук
Медведчук прокомментировал слова главы Минэнерго об отказе от транзита газа
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро расследований Украины
Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
ЕСПЧ не будет пересматривать решение по делу о бытовом насилии в России
Стенд компании Газпром
В Минэнерго прокомментировали новый иск "Нафтогаза" к "Газпрому"
Газодобывающее предприятие на Украине
"Нафтогаз" назвал условие снижения суммы иска к "Газпрому"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку. 5 ноября 2019
Путин: в ряде стран объявление войны русскому языку стало госполитикой
Газодобывающее предприятие на Украине
Эксперт оценил заявление Киева о готовности прекратить транзит газа
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку
Путин: "пещерные русофобы" объявили войну русскому языку
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
В Иране будут наказывать за сотрудничество с Британским советом
Василий Боднар
Украина надеется вскоре получить снайперские винтовки из Канады
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:02В Москве в среду ожидаются дожди и до 12 градусов тепла
07:55В Киргизии задержали одного из главарей "Хизб ут-Тахрир"*
07:51В ИрАэро проверят видео, где девушка без документов управляет самолетом
07:44Ученые предрекли "неописуемые страдания" всему человечеству
07:42Турецкий политик прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии
07:35Ташкент изучает ситуацию вокруг нападения на погранзаставу в Таджикистане
07:30Титов предложил ограничить возбуждение административных дел против бизнеса
07:29Под Курском легковое авто столкнулось с КАМАЗом, пять человек погибли
07:24Посольство в США осудило антироссийские публикации в американской прессе
07:14Эксперт рассказал, что могло привести к нераскрытию парашюта на "Starliner"
07:10В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы
06:48При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков
06:47Генпрокурор заявил, что украинцы требуют "крови и посадок"
06:46Эксперты рассказали, что туристы фотографируют в отпуске чаще всего
06:44Роспотребнадзор сообщил, сколько россиян сделали прививку от гриппа
06:10В Евросоюзе положительно оценили мирное соглашение между сторонами в Йемене
06:08В рамках эксперимента якутская семья проживет под энергосберегающим куполом
05:57В Раде рассказали о беде Украины из-за возвращения "тупых людей" к власти
05:56Погибших при взрыве на танкере "Залив Америка" похоронят седьмого ноября
05:54В Гонконге неизвестный напал с ножом на члена парламента, сообщают СМИ
Лента новостейМолния