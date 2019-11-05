"Укроборонпром" задолжал поставщикам и сотрудникам 430 миллионов долларов

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Генеральный директор государственного концерна " Генеральный директор государственного концерна " Укроборонпром Айварас Абромавичус заявил, что задолженность предприятий концерна поставщикам и сотрудникам составляет почти 430 миллионов долларов.

"Из того, что мы предварительно нашли, не является аудированным и с просроченной задолженностью, - объем составляет 10,6 миллиарда гривен (429,8 миллиона долларов). Таким образом, из всего кредитного портфеля, который составляет около 10 миллиарда гривен (405,5 миллиона долларов), почти половина - 4,8 миллиарда гривен (194,6 миллиона долларов) – это просроченная задолженность. Также имеем просроченную задолженность поставщикам в размере 4,2 миллиарда гривен (170,3 миллиона долларов)", - заявил Абрамавичус в интервью агентству " Укринформ ", опубликованном во вторник.

По его словам, за последние три года на 43 предприятиях концерна возросла задолженность по зарплате - более 445 миллионов гривен (18,04 миллиона долларов). Кроме того, еще есть задолженность в 700 миллионов гривен (28,38 миллиона долларов) в виде налогов в бюджет, а еще 415 миллионов гривен (16,83 миллиона долларов) - задолженность по спецпенсиям.

"Моя цель, как и цель всей моей команды, чтобы до конца года, вот эта цифра по 43 предприятиям и 445 миллионом гривен долгов была существенно ниже. Хотелось бы к новому году подойти с минимальной задолженностью перед людьми", - заявил Абромавичус.