В союзе журналистов Украины рассказали о числе нападений на сотрудников СМИ

КИЕВ, 5 ноя – РИА Новости. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко во вторник сообщил, что в стране каждый пятый день нападают на сотрудников СМИ, всего в 2019 году зафиксировано 60 нападений.

"Каждый пятый день на Украине бьют журналиста. За 10 месяцев 2019 года на Украине было зафиксировано 60 случаев физической агрессии в отношении журналистов", - сообщил Томиленко на странице в Facebook.

По его словам, среди пострадавших 60% - это мужчины-журналисты, а 40 - женщины. "Регионы, в которых фиксируется больше проявлений физической агрессии в отношении журналистов - Киев и Киевская область (17 инцидентов физической агрессии за 2019 год) и Одесская область (11 инцидентов). Такие антилидерские позиции эти регионы сохраняют в течение трех лет", - отметил глава союза журналистов.