В союзе журналистов Украины рассказали о числе нападений на сотрудников СМИ

КИЕВ, 5 ноя – РИА Новости. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко во вторник сообщил, что в стране каждый пятый день нападают на сотрудников СМИ, всего в 2019 году зафиксировано 60 нападений.
"Каждый пятый день на Украине бьют журналиста. За 10 месяцев 2019 года на Украине было зафиксировано 60 случаев физической агрессии в отношении журналистов", - сообщил Томиленко на странице в Facebook.
По его словам, среди пострадавших 60% - это мужчины-журналисты, а 40 - женщины. "Регионы, в которых фиксируется больше проявлений физической агрессии в отношении журналистов - Киев и Киевская область (17 инцидентов физической агрессии за 2019 год) и Одесская область (11 инцидентов). Такие антилидерские позиции эти регионы сохраняют в течение трех лет", - отметил глава союза журналистов.
Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, пробывшего под стражей более 400 дней, впоследствии освобожденного по решению украинского суда и прилетевшего в Россию.