Москва считает попытки внешнего вмешательства в дела Ливана недопустимыми

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Москва считает недопустимым любые попытки внешнего вмешательства во внутреннюю ситуацию в Москва считает недопустимым любые попытки внешнего вмешательства во внутреннюю ситуацию в Ливане , сообщает российское дипведомство по итогам встречи специального представителя президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел РФ Михаила Богданова и советника президента Ливанской Республики Амаля Абу-Зейда.

Стороны обсудили текущую ситуацию в стране, где в результате массовых протестов коалиционное правительство во главе с премьер-министром Саадом Харири ушло в отставку в конце октября.

"С российской стороны была подчеркнута поддержка суверенитета и независимости Ливанской Республики, ее единства и стабильности, подтверждена твердая и последовательная позиция в пользу решения всех острых вопросов национальной повестки дня самими ливанцами в правовом поле через инклюзивный диалог в интересах обеспечения гражданского мира и согласия. При этом акцентировалась недопустимость любых попыток вмешиваться извне в ливанские дела, разыгрывать геополитические сценарии, используя и искусственно нагнетая объективные трудности, с которыми столкнулся дружественный Ливан", - говорится в комментарии на сайте дипведомства.

Массовые антиправительственные демонстрации начались по всему Ливану 17 октября. На улицы вышли около половины населения страны. В первые двое суток центр Бейрута охватили массовые беспорядки с столкновениями между митингующими и полицией. Власти призвали военных и силы внутренней безопасности не применять силу и обеспечить безопасность мирных демонстрантов. На протяжении 13 дней сотни тысяч людей участвовали в мирных акциях протеста. Активисты в свою очередь перекрывали почти все основные автомагистрали страны. На протяжении всего времени не работали банки и образовательные учреждения.

Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает находиться в кризисном положении, согласно высказываниям местных политиков и экспертов. Президент страны Мишель Аун в начале октября заявил, что государство страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается дефицит валюты в банковском секторе. Ограничена выдача долларов и повышен процент комиссии при выдаче иностранной валюты наличными, что привело к трудностям как среди предпринимателей, которые ведут расчеты в долларах, так и среди рядовых жителей. Дефицит уже негативно сказался на владельцах топливных заправок, мукомольных предприятий и фармацевтических компаний. 17 октября власти приняли решение одобрить введение налога на использование приложений для разговоров по интернету типа WhatsApp (6 долларов в месяц), а также налога на табачную продукцию (около 1,3 доллара за импортную пачку, 0,5 долларов - за местную). Также планируется увеличение НДС до 15% к 2022 году. Министр связи Ливана Мухаммад Шукейр в ночь на 18 октября объявил об отмене "налога на WhatsApp", однако протесты не прекратились.