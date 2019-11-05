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РИА Новости

СК раскрыл детали гибели подростка после удаления зуба в московской клинике

15:35 05.11.2019 (обновлено: 19:41 05.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой помощи на дороге
Автомобиль скорой помощи на дороге
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Через несколько дней после удаления зуба в московской клинике у подростка начались осложнения, которые привели к его гибели, сообщается на сайте столичного СК.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и повлекших по неосторожности смерть несовершеннолетнего.
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По данным следствия, пациент пожаловался на осложнения после операции, а спустя месяц у него открылось сильное кровотечение. Его госпитализировали, однако спасти его не удалось.
Расследование уголовного дела продолжается, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее в Росздравнадзоре также сообщили, что специалисты проверяют качество оказанных погибшему медицинских услуг.
Источник в правоохранительных органах столицы уточнил РИА Новости, что погибшему подростку было 17 лет, до этого момента родственники по факту его гибели в СК не обращались.
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Следственный комитет РФРосздравнадзорМоскваПроисшествия
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А деньги берут немалые.
5 ноября, 16:04
vvab6
1502401
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