СК раскрыл детали гибели подростка после удаления зуба в московской клинике

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и повлекших по неосторожности смерть несовершеннолетнего.
8 февраля 2018, 17:59РИА НовостиВ нижневартовской больнице пациент умер в очереди ко врачу
По данным следствия, пациент пожаловался на осложнения после операции, а спустя месяц у него открылось сильное кровотечение. Его госпитализировали, однако спасти его не удалось.
Расследование уголовного дела продолжается, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее в Росздравнадзоре также сообщили, что специалисты проверяют качество оказанных погибшему медицинских услуг.
Источник в правоохранительных органах столицы уточнил РИА Новости, что погибшему подростку было 17 лет, до этого момента родственники по факту его гибели в СК не обращались.
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