СК раскрыл детали гибели подростка после удаления зуба в московской клинике

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Через несколько дней после удаления зуба в московской клинике у подростка начались осложнения, которые привели к его гибели, сообщается на Через несколько дней после удаления зуба в московской клинике у подростка начались осложнения, которые привели к его гибели, сообщается на сайте столичного СК

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и повлекших по неосторожности смерть несовершеннолетнего.

По данным следствия, пациент пожаловался на осложнения после операции, а спустя месяц у него открылось сильное кровотечение. Его госпитализировали, однако спасти его не удалось.

Расследование уголовного дела продолжается, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в Росздравнадзоре также сообщили, что специалисты проверяют качество оказанных погибшему медицинских услуг.