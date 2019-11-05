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РИА Новости

МЧС предупредило об усилении ветра в Москве

15:27 05.11.2019
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© РИА Новости / Александр ВильфПанорама Москвы
Панорама Москвы
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Сильный ветер порывами до 17 метров в секунду ожидается в ближайшие часы с сохранением до 03.00 среды в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"В связи с прохождением атмосферного фронта в период с 17.00 5 ноября до 03.00 6 ноября в Москве ожидается дождь, усиление южного, юго-западного ветра порывами 12-17 метров в секунду", - сказал собеседник агентства.
Спасатели рекомендуют москвичам и гостям столицы обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Парковать автомобили следует вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
В случае необходимости надо звонить по телефону "101" или единому телефону доверия главного управления МЧС по Москве: 8 (495) 637-22-22.
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МЧС РФМоскваОбщество
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