МЧС предупредило об усилении ветра в Москве

"В связи с прохождением атмосферного фронта в период с 17.00 5 ноября до 03.00 6 ноября в Москве ожидается дождь, усиление южного, юго-западного ветра порывами 12-17 метров в секунду", - сказал собеседник агентства.
Спасатели рекомендуют москвичам и гостям столицы обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Парковать автомобили следует вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
В случае необходимости надо звонить по телефону "101" или единому телефону доверия главного управления МЧС по Москве: 8 (495) 637-22-22.