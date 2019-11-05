МЧС предупредило об усилении ветра в Москве

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Сильный ветер порывами до 17 метров в секунду ожидается в ближайшие часы с сохранением до 03.00 среды в Сильный ветер порывами до 17 метров в секунду ожидается в ближайшие часы с сохранением до 03.00 среды в Москве , сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС

"В связи с прохождением атмосферного фронта в период с 17.00 5 ноября до 03.00 6 ноября в Москве ожидается дождь, усиление южного, юго-западного ветра порывами 12-17 метров в секунду", - сказал собеседник агентства.

Спасатели рекомендуют москвичам и гостям столицы обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Парковать автомобили следует вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.