Казань претендует на звание столицы "Тотального диктанта" в 2020 году

КАЗАНЬ, 5 ноя - РИА Новости. Столица Татарстана может быть выбрана местом проведения "Тотального диктанта" в 2020 году – за Казань все желающие могут проголосовать на официальном сайте мероприятия, сообщают региональные координаторы.
Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Она проводится с целью привлечения внимания к вопросам грамотности и развития культуры грамотного письма, предоставляет возможность любому человеку проверить свои знания по русскому языку, разобрать допущенные ошибки и получить консультацию филолога.
"Казань претендует на звание столицы всемирной акции "Тотальный диктант" в 2020 году. Голосование проходит на официальном сайте мероприятия. Помимо столицы Татарстана в открытом голосовании участвуют Вологда, Екатеринбург, Ижевск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Тамбов, Челябинск и город Нукус", - говорится в сообщении.
Согласно действующим правилам, голосовать может любой желающий, зарегистрировавшись на сайте totaldict.ru, один раз в сутки вплоть до 10.00 11 ноября. По итогам голосования пять городов пройдут в финал конкурса. Победитель будет объявлен 1 февраля 2020 года.
Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель. Автором текста 2020 года выбран Андрей Геласимов, лауреат литературной премии "Национальный бестселлер". Он зачитает свой текст в столице "Тотального диктанта".
В 2019 году в Татарстане в "Тотальном диктанте" приняли участие более 6 тысяч человек. Для всех желающих проверить свою грамотность была организована 91 площадка во всех 45 муниципальных районах и городских округах, из них в Казани – 27 площадок. Как отмечают организаторы, количество участников акции в республике растет каждый год: в 2018 диктант писали более 4 тысяч человек, в 2017 – более 3,5 тысячи человек, в 2016 – более 2,5 тысячи.