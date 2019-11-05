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РИА Новости
Республика Татарстан

Казань претендует на звание столицы "Тотального диктанта" в 2020 году

15:26 05.11.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани. 15 июня 2018
Мусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани. 15 июня 2018
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 5 ноя - РИА Новости. Столица Татарстана может быть выбрана местом проведения "Тотального диктанта" в 2020 году – за Казань все желающие могут проголосовать на официальном сайте мероприятия, сообщают региональные координаторы.
Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Она проводится с целью привлечения внимания к вопросам грамотности и развития культуры грамотного письма, предоставляет возможность любому человеку проверить свои знания по русскому языку, разобрать допущенные ошибки и получить консультацию филолога.
Образовательная акция по проверке грамотности Тотальный диктант — 2019
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Организаторы "Тотального диктанта" ошиблись в написании слова "вуз"

"Казань претендует на звание столицы всемирной акции "Тотальный диктант" в 2020 году. Голосование проходит на официальном сайте мероприятия. Помимо столицы Татарстана в открытом голосовании участвуют Вологда, Екатеринбург, Ижевск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Тамбов, Челябинск и город Нукус", - говорится в сообщении.

Согласно действующим правилам, голосовать может любой желающий, зарегистрировавшись на сайте totaldict.ru, один раз в сутки вплоть до 10.00 11 ноября. По итогам голосования пять городов пройдут в финал конкурса. Победитель будет объявлен 1 февраля 2020 года.
Участники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2019
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Более 230 тысяч человек по всему миру написали "Тотальный диктант"
Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель. Автором текста 2020 года выбран Андрей Геласимов, лауреат литературной премии "Национальный бестселлер". Он зачитает свой текст в столице "Тотального диктанта".
В 2019 году в Татарстане в "Тотальном диктанте" приняли участие более 6 тысяч человек. Для всех желающих проверить свою грамотность была организована 91 площадка во всех 45 муниципальных районах и городских округах, из них в Казани – 27 площадок. Как отмечают организаторы, количество участников акции в республике растет каждый год: в 2018 диктант писали более 4 тысяч человек, в 2017 – более 3,5 тысячи человек, в 2016 – более 2,5 тысячи.
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Республика ТатарстанКазаньОбщество
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