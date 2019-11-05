Казань претендует на звание столицы "Тотального диктанта" в 2020 году

Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Она проводится с целью привлечения внимания к вопросам грамотности и развития культуры грамотного письма, предоставляет возможность любому человеку проверить свои знания по русскому языку, разобрать допущенные ошибки и получить консультацию филолога.

В 2019 году в Татарстане в "Тотальном диктанте" приняли участие более 6 тысяч человек. Для всех желающих проверить свою грамотность была организована 91 площадка во всех 45 муниципальных районах и городских округах, из них в Казани – 27 площадок. Как отмечают организаторы, количество участников акции в республике растет каждый год: в 2018 диктант писали более 4 тысяч человек, в 2017 – более 3,5 тысячи человек, в 2016 – более 2,5 тысячи.