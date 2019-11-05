Учреждения соцобслуживания Дагестана получили 33 спецавтомобиля

МАХАЧКАЛА, 5 ноя – РИА Новости. Комплексные центры соцобслуживания Комплексные центры соцобслуживания Дагестана получили 33 специализированных автомобиля "Газель "Луидор", которые будут использоваться в сельской местности для перевозки жителей старше 65 лет до больниц и амбулаторий, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.

Семиместные автомобили, оборудованные местом для инвалида-колясочника, были закуплены на средства федерального бюджета по проекту "Старшее поколение" (входит в нацпроект "Демография").

Ключи от новых "Газелей" вручила в Махачкале представителям центров соцобслуживания министр труда и соцразвития Дагестана Изумруд Мугутдинова.

"Благодаря нацпроекту "Демография", 33 соцучреждения республики получат новые автомобили. Труд соцработников, обслуживающих пенсионеров на дому, требует хорошей оснащенности. Мы на 70% обеспечили центры соцобслуживания населения специализированным автотранспортом, а значит, улучшим качество оказываемых услуг и обеспечим продолжительность жизни дагестанцев", - привели в пресс-службе слова Мугутдиновой на церемонии.

Работа спецавтомобилей будет организована по графику, согласованному с часами приема специалистов ЛПУ на местах. Первые рейсы начнутся с середины ноября.