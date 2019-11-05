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РИА Новости

"Нафтогаз" назвал условие снижения суммы иска к "Газпрому"

15:18 05.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине
© РИА Новости / Стрингер
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Газодобывающее предприятие на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 5 ноя – РИА Новости. "Нафтогаз Украины" по-прежнему готов снизить сумму исковых требований к российскому "Газпрому" с 12 до 2 миллиардов долларов в случае продолжения транзита газа с 2020 года и сохранения доходов от него на текущем уровне, сообщил во вторник исполнительный директор украинской госкомпании Юрий Витренко.
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев еще в январе заявлял, что компания готова пересмотреть иск к "Газпрому" о пересмотре тарифа на транзит почти на 12 миллиардов долларов в случае заключения нового долгосрочного контракта. Львиную долю из суммы претензий составляет потеря стоимости украинской ГТС в отсутствие транзита.
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"И вот если транзит будет продолжен, и доходы от транзита останутся примерно на текущем уровне (чтобы эти доходы покрывали полные затраты оператора, иначе сейчас нужно определять расходы на обесценение), то тогда сумма иска снизится примерно до такого уровня (даже меньше 2 миллиарда долларов)", - написал Витренко на своей странице в Facebook, отвечая на вопрос пользователя соцсети, сохраняется ли сейчас возможность снижения суммы исковых требований к "Газпрому".
При этом, по его словам, позиция "Нафтогаз Украины" заключается в том, что должен быть заключен новый контракт на транзит российского газа с новым оператором, а не продлен текущий контракт с "Нафтогазом". "Как запасной вариант мы предлагаем рассматривать не продолжение текущего транзитного контракта, как это предлагает "Газпром", а заключение нового контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" на так называемые операции "своп". Это позволит завершить анбандлинг и заключать контракты в соответствии с европейским и украинским законодательством", - уточнил Витренко.
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Глава "Газпрома" Алексей Миллер в середине октября говорил, что до заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры, предложив "нулевой вариант" - полное прекращение и отзыв всех исков. Чуть позже об этом говорил и президент РФ Владимир Путин, который назвал абсурдными предъявляемые "Газпрому" в арбитраже Стокгольма претензии, и заявил, что от этого абсурда надо избавиться и обнулить все требования с обеих сторон.
Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте 2018 года, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Также в апреле 2018 года "Газпром" направил в Стокгольмский арбитраж документы на расторжение контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа, действующих до конца 2019 года.
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