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РИА Новости

Регионы могут обязать платить детям, чьи родители скрываются от алиментов

14:57 05.11.2019
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© Fotolia / Robert KneschkeМать с ребенком
Мать с ребенком
© Fotolia / Robert Kneschke
Мать с ребенком. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Группа депутатов от "Справедливой России" во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о выплате из бюджетов регионов РФ алиментов детям, родители которых скрываются и уклоняются от своих финансовых обязательств, следует из электронной базы Думы.
"Устанавливается гарантия содержания ребенка за счет бюджетных средств субъекта Российской Федерации на весь период отсутствия родителя, обязанного выплачивать алименты. При этом законопроектом устанавливается норма, согласно которой субъект Российской Федерации после нахождения такого родителя взыскивает с него указанные средства с учетом процентов за пользование чужими средствами в соответствии с законодательством Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к проекту.
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Кроме того, депутаты предлагают установить в статье 81 Семейного кодекса Российской Федерации минимальный размер алиментов, выплачиваемых на содержание несовершеннолетних детей. "Для определения минимального размера алиментов настоящим проектом федерального закона предлагается установить величину не ниже прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации (в субъекте постоянного проживания получателей алиментов) для детей", - говорится в документе.
Правительство России законопроект не поддержало. Кабмин в своем заключении на законопроект, в частности, отмечает, что инициатива не учитывает, что в соответствии со статьей 138 Трудового кодекса РФ размер удержаний из заработной платы при взыскании алиментов не может превышать 70%.
"Установление размера взыскиваемых с одного родителя алиментов, равного величине прожиточного минимума для детей, приведет к нарушению баланса прав и интересов родителя - плательщика алиментов и другого родителя (законного представителя) ребенка", - говорится в отзыве кабмина на проект.
Кроме того, отметили в правительстве, родитель, получающий заработную плату, равную МРОТ, может не иметь возможности выплачивать алименты в размере прожиточного минимума для детей, установленного в другом субъекте России.
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алиментыСергей МироновСправедливая РоссияГосдума РФРоссияОбщество
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