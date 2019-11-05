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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган рассказал, кто будет решать судьбу задержанной сестры аль-Багдади

14:46 05.11.2019 (обновлено: 14:47 05.11.2019)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 5 ноя - РИА Новости. Задержанная турецкими властями сестра ликвидированного главаря "Исламского государства"* (ИГ*) Абу Бакра аль-Багдади Расмия Авад пока содержится в миграционном центре, ее дальнейшую судьбу будут решать правоохранительные органы, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Ранее глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун подтвердил задержание сестры аль-Багдади в ходе турецкой антитеррористической операции в Сирии.
"У нас существует юриспруденция, в соответствии с ней и будет вестись процесс. Сейчас наши соответствующие службы произвели задержание и будут держать ее пока в миграционном центре", - сказал Эрдоган журналистам, отвечая на вопрос о возможном судебном процессе над сестрой главаря ИГ*.
Президент США Дональд Трамп 27 октября заявил о ликвидации аль-Багдади. По словам Трампа, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее, аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать". Позже официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что у России нет достоверной информации о том, что американские военные провели операцию по "очередному" уничтожению Аль-Багдади. Связанный с исламистами сайт Amaq сообщал, что ИГ* подтвердила ликвидацию своего главаря.
* Запрещенная в России террористическая группировка
Стена с флагом ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) во время операции по освобождению Эль-Каима от террористов. Архивное фото
8 марта 2018, 14:28РИА Новости
Сестре бывшего главаря ИГ* вынесли смертный приговор
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Война в СирииЛиквидация Абу Бакра аль-БагдадиИсламское государствоСирияРеджеп Тайип Эрдоган
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