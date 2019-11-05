Эрдоган рассказал, кто будет решать судьбу задержанной сестры аль-Багдади

"У нас существует юриспруденция, в соответствии с ней и будет вестись процесс. Сейчас наши соответствующие службы произвели задержание и будут держать ее пока в миграционном центре", - сказал Эрдоган журналистам, отвечая на вопрос о возможном судебном процессе над сестрой главаря ИГ*.