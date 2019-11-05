Эрдоган рассказал, кто будет решать судьбу задержанной сестры аль-Багдади

АНКАРА, 5 ноя - РИА Новости. Задержанная турецкими властями сестра ликвидированного главаря "Исламского государства"* (ИГ*) Абу Бакра аль-Багдади Расмия Авад пока содержится в миграционном центре, ее дальнейшую судьбу будут решать правоохранительные органы, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Ранее глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун подтвердил задержание сестры аль-Багдади в ходе турецкой антитеррористической операции в Сирии.
"У нас существует юриспруденция, в соответствии с ней и будет вестись процесс. Сейчас наши соответствующие службы произвели задержание и будут держать ее пока в миграционном центре", - сказал Эрдоган журналистам, отвечая на вопрос о возможном судебном процессе над сестрой главаря ИГ*.
Президент США Дональд Трамп 27 октября заявил о ликвидации аль-Багдади. По словам Трампа, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее, аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать". Позже официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что у России нет достоверной информации о том, что американские военные провели операцию по "очередному" уничтожению Аль-Багдади. Связанный с исламистами сайт Amaq сообщал, что ИГ* подтвердила ликвидацию своего главаря.
* Запрещенная в России террористическая группировка
8 марта 2018, 14:28РИА НовостиСестре бывшего главаря ИГ* вынесли смертный приговор