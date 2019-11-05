Со дна Балтийского моря подняли 900 бутылок алкоголя, затонувших век назад

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Шведские и исландские дайверы из команд Ocean X и iXplorer подняли со дна Балтийского моря 900 бутылок редкого французского коньяка и ликера, пролежавших под водой более ста лет, пишет The Local.
В 1917 году немецкая подлодка задержала шведский пароход S/S Kyros с 65 коробками алкоголя на пути в Петроград (ныне Санкт-Петербург). Капитан принял решение потопить шведское судно, поскольку алкоголь считался контрабандой. Экипаж благополучно вернулся в Швецию.
30 сентября, 03:16РИА НовостиВ США нашли пропавший "корабль-призрак"
В 1999 году обломки корабля удалось обнаружить, но погружение представляло опасность для дайверов. Подготовка заняла несколько лет.
"Важность события невозможно переоценить: ведь мы не просто нашли редкий коньяк и ликер — это часть истории Российской империи", — говорится в сообщении Ocean X.
Участник команды Ocean X Team с бутылкой спасенного коньяка