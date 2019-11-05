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РИА Новости

Со дна Балтийского моря подняли 900 бутылок алкоголя, затонувших век назад

14:46 05.11.2019 (обновлено: 16:05 05.11.2019)
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© Фото : Ocean X TeamБутылка коньяка, поднятая со дна командой дайверов Ocean X Team
Бутылка коньяка, поднятая со дна командой дайверов Ocean X Team
© Фото : Ocean X Team
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Шведские и исландские дайверы из команд Ocean X и iXplorer подняли со дна Балтийского моря 900 бутылок редкого французского коньяка и ликера, пролежавших под водой более ста лет, пишет The Local.
В 1917 году немецкая подлодка задержала шведский пароход S/S Kyros с 65 коробками алкоголя на пути в Петроград (ныне Санкт-Петербург). Капитан принял решение потопить шведское судно, поскольку алкоголь считался контрабандой. Экипаж благополучно вернулся в Швецию.
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В 1999 году обломки корабля удалось обнаружить, но погружение представляло опасность для дайверов. Подготовка заняла несколько лет.
"Важность события невозможно переоценить: ведь мы не просто нашли редкий коньяк и ликер — это часть истории Российской империи", — говорится в сообщении Ocean X.
© Фото : Ocean X TeamУчастник команды Ocean X Team с бутылкой спасенного коньяка
Участник команды Ocean X Team с бутылкой спасенного коньяка
© Фото : Ocean X Team
Участник команды Ocean X Team с бутылкой спасенного коньяка
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Балтийское мореШвецияИсландияВ мире
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