Со дна Балтийского моря подняли 900 бутылок алкоголя, затонувших век назад

В 1999 году обломки корабля удалось обнаружить, но погружение представляло опасность для дайверов. Подготовка заняла несколько лет.

"Важность события невозможно переоценить: ведь мы не просто нашли редкий коньяк и ликер — это часть истории Российской империи", — говорится в сообщении Ocean X.