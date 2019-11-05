В Кабардино-Балкарии подросток погиб от отравления угарным газом

НАЛЬЧИК, 5 ноя – РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток погиб в результате отравления угарным газом из-за неправильной установки газового оборудования в частном доме в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба АО "Газпром газораспределение Нальчик".
"Во вторник в селении Каменка Чегемского района в частном домовладении в результате грубого нарушения правил установки и эксплуатации газового оборудования, предположительно от отравления угарным газом, погиб подросток 2003 года рождения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты АО "Газпром газораспределение Нальчик" в ходе осмотра домовладения выявили перепланировку помещений с самовольным переносом газового оборудования.
"Кроме того, дымоход от проточного водонагревателя и отопительного котла был выведен в закрытое чердачное помещение, что привело к отсутствию тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, скоплению угарного газа в жилых помещениях", - уточняет компания.