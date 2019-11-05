В Кабардино-Балкарии подросток погиб от отравления угарным газом

"Во вторник в селении Каменка Чегемского района в частном домовладении в результате грубого нарушения правил установки и эксплуатации газового оборудования, предположительно от отравления угарным газом, погиб подросток 2003 года рождения", - говорится в сообщении.

В Ингушетии пять человек отравились угарным газом в частном доме

В Ингушетии пять человек отравились угарным газом в частном доме

"Кроме того, дымоход от проточного водонагревателя и отопительного котла был выведен в закрытое чердачное помещение, что привело к отсутствию тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, скоплению угарного газа в жилых помещениях", - уточняет компания.