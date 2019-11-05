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РИА Новости

Автомобиль Aurus вызвал интерес на импортном ЭКСПО в Шанхае

14:40 05.11.2019 (обновлено: 15:33 05.11.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАвтомобиль Aurus Senat
Автомобиль Aurus Senat
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Автомобиль Aurus Senat. Архивное фото
ШАНХАЙ, 5 ноя – РИА Новости. Автомобиль Aurus, представленный на национальной экспозиции РФ в рамках Второй китайской международной ярмарки импортных товаров в Шанхае, вызвал большой интерес, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев.

"На выставке мы в том числе представили и автомобилестроение, это вызвало большой интерес, в том числе и у главы государства, ... наш автомобиль представительского класса Aurus. Поэтому, возможно, и здесь нас ждет определенная кооперация", - сказал Груздев журналистам.

На стенде представлен Aurus Senat, покрашенный наполовину в черный, наполовину в белый цвет.
Открытие российской экспозиции состоялось во второй половине дня, и присутствовавший на ней замминистра коммерции Китая Бин Нань смог в числе первых оценить российский автомобиль представительского класса. Председатель КНР Си Цзиньпин утром во вторник во время обхода выставки также посетил российскую национальную экспозицию.
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Aurus - рыночное название автомобилей проекта "Кортеж" для первых лиц государства. В семейство автомобилей класса "люкс" входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе. Розничные цены на машины Aurus до сих пор не объявлены. Проект реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. НАМИ владеет 63,5% Aurus, 0,5% у Sollers.
Вторая китайская международная выставка импортных товаров (CIIE) открылась в Шанхае во вторник и продлится до 10 ноября, Россия вошла в число 15 стран, которые стали почетными гостями предстоящей выставки. Китайская сторона пригласила принять участие в выставке и сопутствующих ей мероприятиях представителей бизнес-кругов, различных организаций, официальных лиц и свыше 3 тысяч компаний из 170 стран и регионов мира. Вместе с тем, 64 страны, включая Китай, примут участие в ЭКСПО с национальными павильонами. Выставку организуют министерство коммерции Китая и народное правительство города Шанхая при поддержке Всемирной торговой организации (WTO).
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AurusАлексей ГруздевSollersВадим ШвецовНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"Си ЦзиньпинКитайРоссияЭкономика
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