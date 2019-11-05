Автомобиль Aurus вызвал интерес на импортном ЭКСПО в Шанхае

"На выставке мы в том числе представили и автомобилестроение, это вызвало большой интерес, в том числе и у главы государства, ... наш автомобиль представительского класса Aurus . Поэтому, возможно, и здесь нас ждет определенная кооперация", - сказал Груздев журналистам.

Открытие российской экспозиции состоялось во второй половине дня, и присутствовавший на ней замминистра коммерции Китая Бин Нань смог в числе первых оценить российский автомобиль представительского класса. Председатель КНР Си Цзиньпин утром во вторник во время обхода выставки также посетил российскую национальную экспозицию.

Вторая китайская международная выставка импортных товаров (CIIE) открылась в Шанхае во вторник и продлится до 10 ноября, Россия вошла в число 15 стран, которые стали почетными гостями предстоящей выставки. Китайская сторона пригласила принять участие в выставке и сопутствующих ей мероприятиях представителей бизнес-кругов, различных организаций, официальных лиц и свыше 3 тысяч компаний из 170 стран и регионов мира. Вместе с тем, 64 страны, включая Китай, примут участие в ЭКСПО с национальными павильонами. Выставку организуют министерство коммерции Китая и народное правительство города Шанхая при поддержке Всемирной торговой организации (WTO).