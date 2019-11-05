В ЕАО число погибших в ДТП возросло до пяти человек

В России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.

Что делать в случае ДТП В России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.

"По состоянию на 14.00 мск при столкновении двух легковых автомашин на 1995-м километре ФАД пострадали шесть человек, пятеро из них погибли, в том числе два ребёнка, еще один человек госпитализирован", - сказал собеседник агентства.