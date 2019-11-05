В ЕАО число погибших в ДТП возросло до пяти человек

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Число погибших при столкновении двух иномарок на федеральной автодороге Р-297 Чита-Хабаровск в Смидовичском районе Еврейской автономной области увеличилось до пяти человек, еще один пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее УМВД России по региону сообщало о гибели четырех человек, включая двух детей, после столкновения на трассе между селами Белгородское и Смидович автомобилей Toyota Ipsum и Toyota Wish. Обе машины съехали в кювет и загорелись. В результате ДТП погибли девочки 2002 и 2003 годов рождения, женщина 1985 года рождения и мужчина 1978 года рождения.
"По состоянию на 14.00 мск при столкновении двух легковых автомашин на 1995-м километре ФАД пострадали шесть человек, пятеро из них погибли, в том числе два ребёнка, еще один человек госпитализирован", - сказал собеседник агентства.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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