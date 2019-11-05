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РИА Новости

В ЕАО двое детей и двое взрослых погибли в ДТП

10:18 05.11.2019 (обновлено: 10:28 05.11.2019)
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© Фото : ГУМЧС России по Еврейской автономной областиПожар на месте ДТП в Смидовичском районе, Еврейской автономной области. 5 ноября 2019
Пожар на месте ДТП в Смидовичском районе, Еврейской автономной области. 5 ноября 2019
© Фото : ГУМЧС России по Еврейской автономной области
ХАБАРОВСК, 5 ноя - РИА Новости. Две иномарки столкнулись во вторник на трассе в Смидовичском районе Еврейской автономной области и загорелись, погибли четверо, включая двух детей, количество пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по региону.
"Авария произошла во вторник днем на трассе между селами Белгородское и Смидович. Водитель Toyota Ipsum не учел погодные условия, а сегодня начался снег, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной Toyota Wish. Обе машины съехали в кювет и загорелись. Погибли двое взрослых и двое детей из Toyota Wish, есть пострадавшие, их количество и степень травм уточняется", - сказал собеседник агентства.
© Фото : ГУМЧС России по Еврейской автономной областиПожар на месте ДТП в Смидовичском районе, Еврейской автономной области. 5 ноября 2019
Пожар на месте ДТП в Смидовичском районе, Еврейской автономной области. 5 ноября 2019
© Фото : ГУМЧС России по Еврейской автономной области
Пожар на месте ДТП в Смидовичском районе, Еврейской автономной области. 5 ноября 2019
По его словам, погибли девочки 2002 и 2003 годов рождения, женщина 1985 года рождения и мужчина 1978 года рождения. Сейчас на месте еще работают инспекторы ГИБДД, устанавливаются подробности происшествия.
"В связи с начавшимся снегопадом предупреждаем водителей о необходимости сменить резину на автомобилях, а также о соблюдении скоростного режима и дистанции на дорогах", - отметил представитель УМВД.
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