В ЕАО двое детей и двое взрослых погибли в ДТП

"Авария произошла во вторник днем на трассе между селами Белгородское и Смидович. Водитель Toyota Ipsum не учел погодные условия, а сегодня начался снег, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной Toyota Wish. Обе машины съехали в кювет и загорелись. Погибли двое взрослых и двое детей из Toyota Wish, есть пострадавшие, их количество и степень травм уточняется", - сказал собеседник агентства.