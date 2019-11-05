В Петербурге остановили работу столовой, где отравились сотрудники "Ленты"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Петербургу приостановило деятельность корпоративной столовой, где Управление Роспотребнадзора по Петербургу приостановило деятельность корпоративной столовой, где отравились около 60 сотрудников компании "Лента", сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее РИА Новости сообщили со ссылкой на пресс-службу компании, что после посещения корпоративной столовой около 60 человек обратились к врачам с признаками кишечной инфекции. В "Ленте" проводится внутренняя проверка в связи с произошедшим.

"В отношении столовой ООО "Лента" составлен протокол о временном запрете деятельности с 5 ноября этого года. Материалы дела об административном правонарушении оформляются для направления в суд", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что в ходе расследования в столовой "Ленты" выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Например, несоблюдение температурного режима, сроков хранения пищевой продукции, отсутствие личных медицинских книжек сотрудников и так далее.

"Более 200 кг пищевой продукции с нарушением условий хранения, а также без маркировочных ярлыков снято с реализации", - уточнили в Роспотребнадзоре по Петербургу.