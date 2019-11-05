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РИА Новости

В Петербурге остановили работу столовой, где отравились сотрудники "Ленты"

14:38 05.11.2019
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© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкСотрудники лаборатории контроля качества продуктов
Сотрудники лаборатории контроля качества продуктов
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в фотобанк
Сотрудники лаборатории контроля качества продуктов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Петербургу приостановило деятельность корпоративной столовой, где отравились около 60 сотрудников компании "Лента", сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее РИА Новости сообщили со ссылкой на пресс-службу компании, что после посещения корпоративной столовой около 60 человек обратились к врачам с признаками кишечной инфекции. В "Ленте" проводится внутренняя проверка в связи с произошедшим.
"В отношении столовой ООО "Лента" составлен протокол о временном запрете деятельности с 5 ноября этого года. Материалы дела об административном правонарушении оформляются для направления в суд", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.
В ведомстве добавили, что в ходе расследования в столовой "Ленты" выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Например, несоблюдение температурного режима, сроков хранения пищевой продукции, отсутствие личных медицинских книжек сотрудников и так далее.
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"Более 200 кг пищевой продукции с нарушением условий хранения, а также без маркировочных ярлыков снято с реализации", - уточнили в Роспотребнадзоре по Петербургу.
По данным контролирующей организации, за два дня - с 3 по 5 ноября - кишечная инфекция зарегистрирована у 55 человек, из них 53 человека - это сотрудники центрального офиса ООО "Лента", один - работник пищеблока и еще один человек - родственник заболевшего сотрудника. 26 человек госпитализировано в больницу им. Боткина.
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