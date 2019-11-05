В Петербурге отравились 60 сотрудников "Ленты"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя — РИА Новости. Компания "Лента" проверяет причину отравления 60 сотрудников центрального офиса, которые обратились за медицинской помощью после посещения столовой, сообщили в пресс-службе торговой сети.
"Шестьдесят сотрудников офиса "Ленты" обратились к врачам с симптомами кишечной инфекции. Проводится проверка для выяснения причин и источника", — сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Также в "Ленте" уточнили, что столовая, которую посетили сотрудники, является корпоративной, ее обслуживанием занималась сама компания.