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РИА Новости

В Петербурге отравились 60 сотрудников "Ленты"

14:00 05.11.2019 (обновлено: 15:13 05.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГипермаркет "Лента"
Гипермаркет Лента
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Гипермаркет "Лента". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя — РИА Новости. Компания "Лента" проверяет причину отравления 60 сотрудников центрального офиса, которые обратились за медицинской помощью после посещения столовой, сообщили в пресс-службе торговой сети.

"Шестьдесят сотрудников офиса "Ленты" обратились к врачам с симптомами кишечной инфекции. Проводится проверка для выяснения причин и источника", — сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Также в "Ленте" уточнили, что столовая, которую посетили сотрудники, является корпоративной, ее обслуживанием занималась сама компания.
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