Эрдоган обвинил США в невыполнении соглашения по отводу курдов в Сирии

"Сегодня началось второе совместное патрулирование в рамках нашего соглашения с Россией. К сожалению, США отдельно проводит патрулирования с террористической группировкой YPG (силами самообороны сирийских курдов). А ведь они должны были уйти! Как США это объяснят? Такого в нашем соглашении нет", - сказал Эрдоган журналистам.

США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22.00 мск во вторник, 22 октября. Позднее Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.