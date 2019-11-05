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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган обвинил США в невыполнении соглашения по отводу курдов в Сирии

14:39 05.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
АНКАРА, 5 ноя - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США проводят совместное патрулирование с курдскими формированиями в зоне безопасности на севере Сирии, что противоречит турецко-американским договоренностям.
"Сегодня началось второе совместное патрулирование в рамках нашего соглашения с Россией. К сожалению, США отдельно проводит патрулирования с террористической группировкой YPG (силами самообороны сирийских курдов). А ведь они должны были уйти! Как США это объяснят? Такого в нашем соглашении нет", - сказал Эрдоган журналистам.
США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22.00 мск во вторник, 22 октября. Позднее Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.
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