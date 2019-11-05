В Кремле прокомментировали данные о возможном визите Эрдогана в Россию

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Точных сроков визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Россию пока нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя информацию о приезде турецкого лидера на открытие "Турецкого потока".
Ранее чрезвычайный и полномочный посол Турции Мехмет Самсар сообщил, что Эрдоган может посетить Россию в связи с открытием "Турецкого потока" в этом году. Однако с визитом в РФ, по его словам, может приехать и министр.
"Пока точных сроков нет", - сказал Песков.
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран южной и юго-восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.