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РИА Новости

Володин призвал активнее защищать память тех, кто пал в борьбе с фашизмом

14:26 05.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
ЕРЕВАН, 5 окт - РИА Новости. Председатель ПА ОДКБ, спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал коллег-парламентариев активно включиться в работу по защите памяти тех, кто отдал свои жизни в борьбе с фашизмом.

"Речь идет о защите истории, о защите тех, кто себя уже сегодня защитить не может. Они остались лежать в странах Европы, это наши деды, прадеды. Мы здесь все представляем страны, которые участвовали в этой войне, борясь с фашизмом. Надо сделать все для того, чтобы защитить память о тех, кто позволил нам жить", - отметил Володин на пленарном заседании Ассамблеи.

Он подчеркнул правильность того, чтобы все страны-члены Ассамблеи активно подключились к этой работе на различных международных площадках, в том числе и в Парламентской ассамблее Совета Европы.

"Есть страны, которые являются членами Совета Европы, активно участвуют в деятельности ПАСЕ. Нам правильно было бы здесь активизировать свою деятельность, потому что недопустимо, когда в ряде стран, входящих в Совет Европы, сносятся памятники, надгробия, разрушаются могилы. Мы с вами это особенно видим на примере Польши, ряда прибалтийских стран. Мы не должны допустить этого, поэтому если вы поддержите, мы попросим наших коллег из Белоруссии, Армении и Сербии, всех тех, кто входит в парламентские структуры Совета Европы... давайте мы активизируем свою деятельность с тем, чтобы трагедия, которая унесла десятки миллионов жизней, больше не повторилась", - добавил он.

ПА ОДКБ на пленарном заседании во вторник приняла рекомендации по совершенствованию национального законодательства государств-членов организации в сфере противодействия распространению нацизма и его проявлений.
Как отмечается в проекте документа, анализ действующего законодательства государств-членов ОДКБ "выявил в подавляющем большинстве отсутствие не только специальных нормативных актов о противодействии нацизму, но и самого законодательного определения понятия "нацизм".
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