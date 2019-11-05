Володин призвал активнее защищать память тех, кто пал в борьбе с фашизмом

"Есть страны, которые являются членами Совета Европы, активно участвуют в деятельности ПАСЕ. Нам правильно было бы здесь активизировать свою деятельность, потому что недопустимо, когда в ряде стран, входящих в Совет Европы, сносятся памятники, надгробия, разрушаются могилы. Мы с вами это особенно видим на примере Польши, ряда прибалтийских стран. Мы не должны допустить этого, поэтому если вы поддержите, мы попросим наших коллег из Белоруссии, Армении и Сербии, всех тех, кто входит в парламентские структуры Совета Европы... давайте мы активизируем свою деятельность с тем, чтобы трагедия, которая унесла десятки миллионов жизней, больше не повторилась", - добавил он.