Медведчук прокомментировал слова главы Минэнерго об отказе от транзита газа

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Заявления министра энергетики Украины, что у Киева достаточно запасов газа, неверны, без прямых поставок российского газа на Заявления министра энергетики Украины, что у Киева достаточно запасов газа, неверны, без прямых поставок российского газа на Украину фактически часть страны будет заморожена, сказал глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук

Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что страна готова к прекращению транзита газа с РФ, сейчас в ПХГ страны рекордное количество газа, чтобы пройти отопительный сезон.

"Для Украины очень важно сохранить транзит газа, потому что 3 миллиарда мы получали фактически последние годы ежегодно. Для того, чтобы понимать, что такое 3 миллиарда долларов - это полтора-два процента ВВП. Когда он говорит о том, что у нас достаточно газа в хранилищах, он тоже неправ, но он неправ как профессионал. Потому что этот газ, который можно поднимать из хранилища, его нельзя поставлять в определенных климатических условиях, когда будут очень низкие температуры в зимний период времени и поставлять в регионы юго-востока, потому что там будет недостаточно давления для потребления этого газа", - сказал он в эфире телеканала "Россия -1".

По слова Медведчука, "без транзита газа, без прямых поставок российского газа на Украину фактически часть Украины будет заморожена". "Видимо, ему как министру энергетики, еще это не объяснили или он до понимания этой проблемы, к сожалению, не дошел. Это все любительские разговоры на фоне политически мотивированных действий", - добавил он.

Ранее РФ согласилась рассмотреть возможность заключение нового транзитного контракта на европейских условиях, если Киев примет соответствующее законодательство. Однако прошедшие на днях трёхсторонние консультации не увенчались успехом. Брюссель и Киев, наконец, услышали позицию России по пакетному решению транзитного вопроса вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но оказались не готовы ответить.