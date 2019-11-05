Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T14:51Z
https://ria.ru/20191105/1560589287.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155808/35/1558083577_0:189:3076:1920_1036x0_80_0_0_1e0fd894c1bc8200323ecf13b8806468.jpg
РИА Новости

Министр из команды Зеленского признался, что голосовал за Порошенко

14:20 05.11.2019 (обновлено: 14:51 05.11.2019)
3313
© Фото : Киевская школа экономикиТимофей Милованов
Тимофей Милованов
© Фото : Киевская школа экономики
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в интервью порталу "Цензор.нет" рассказал, что на президентских выборах свой голос отдал не за Владимира Зеленского.
"Я голосовал за Петра Порошенко на президентских выборах. А на парламентских я не голосовал", — рассказал политик.
Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. В нем принимали участие Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский.
ЦИК Украины 30 апреля официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Он набрал 73,22 процента голосов избирателей.
Мэр Киева Виталий Кличко
6 августа, 15:12Радио Sputnik
"Привет Андрею и Богдану". Кличко "потроллил" главу офиса Зеленского
5510214
Обсудить 1
ЦИК УкраиныУкраинаТимофей МиловановСитуация на УкраинеПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийВ мире
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно
Президент Украины Владимир Зеленский
На Украине заявили о попытке свергнуть Зеленского
Виктор Медведчук
Медведчук прокомментировал слова главы Минэнерго об отказе от транзита газа
Президент России Владимир Путин
Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД
Президент РФ Владимир Путин
Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
Члены СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен был состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
В Кремле прокомментировали срыв разведения сил в Донбассе
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
В Сети высмеяли призыв Климкина "назло всем" сделать из Украины державу
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России
Строительство газопровода Северный поток-2
Украина попросила Эстонию помешать строительству "Северного потока — 2"
Доставка труб для Северного потока - 2 в Коверхар
В Европарламенте усомнились в возможности остановить "Северный поток — 2"
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
Генпрокурор Украины рассказал, как Порошенко преследовал Богдана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган рассказал, кто будет решать судьбу задержанной сестры аль-Багдади
Заседание Госдумы России
ГД в I чтении поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО
Газокомпрессорная станция в Закарпатской области Украины
На Украине рассказали о последствиях прекращения транзита российского газа
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро расследований Украины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:09Роскачество проверило ванильный зефир
08:04Рейс в Доминиканскую республику вынужденно сел в Шереметьево
08:02В Москве в среду ожидаются дожди и до 12 градусов тепла
07:55В Киргизии задержали одного из главарей "Хизб ут-Тахрир"*
07:51В ИрАэро проверят видео, где девушка без документов управляет самолетом
07:44Ученые предрекли "неописуемые страдания" всему человечеству
07:42Турецкий политик прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии
07:35Ташкент изучает ситуацию вокруг нападения на погранзаставу в Таджикистане
07:30Титов предложил ограничить возбуждение административных дел против бизнеса
07:29Под Курском легковое авто столкнулось с КАМАЗом, пять человек погибли
07:24Посольство в США осудило антироссийские публикации в американской прессе
07:14Эксперт рассказал, что могло привести к нераскрытию парашюта на "Starliner"
07:10В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы
06:48При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков
06:47Генпрокурор заявил, что украинцы требуют "крови и посадок"
06:46Эксперты рассказали, что туристы фотографируют в отпуске чаще всего
06:44Роспотребнадзор сообщил, сколько россиян сделали прививку от гриппа
06:10В Евросоюзе положительно оценили мирное соглашение между сторонами в Йемене
06:08В рамках эксперимента якутская семья проживет под энергосберегающим куполом
05:57В Раде рассказали о беде Украины из-за возвращения "тупых людей" к власти
Лента новостейМолния