Министр из команды Зеленского признался, что голосовал за Порошенко

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в интервью порталу "Цензор.нет" рассказал, что на президентских выборах свой голос отдал не за Владимира Зеленского.
"Я голосовал за Петра Порошенко на президентских выборах. А на парламентских я не голосовал", — рассказал политик.
Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. В нем принимали участие Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский.
ЦИК Украины 30 апреля официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Он набрал 73,22 процента голосов избирателей.