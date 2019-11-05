Турция не намерена просить у США разрешения на покупку авиатехники у России

"Когда мы покупали (российские системы ПВО) С-400, мы разве кого-то спрашивали? Не спрашивали и купили. Поэтому если мы примем решение о приобретении, то купим", - сказал Эрдоган журналистам, отвечая на вопрос о возможности покупки российских истребителей.