Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T14:18Z
https://ria.ru/20191105/1560589106.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155087/30/1550873091_0:288:2618:1761_1036x0_80_0_0_053f946008a6cfacf10e744ece94e580.jpg
РИА Новости

Турция не намерена просить у США разрешения на покупку авиатехники у России

14:17 05.11.2019 (обновлено: 14:18 05.11.2019)
5607
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 5 ноя - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна не собирается спрашивать разрешения у США, если решит купить российские истребители.
Эрдоган в начале сентября посетил авиасалон МАКС-2019 вместе с президентом РФ Владимиром Путиным. Сообщалось, что он заинтересовался российскими истребителями Су-35 и Су-57, эта тема звучала и в ходе переговоров с президентом РФ. Эрдоган заявил, что Турция и Россия ведут переговоры о поставках Су-57.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
8 сентября, 08:00РИА Новости
"В объятьях Москвы". Почему рассорились Турция и НАТО
"Когда мы покупали (российские системы ПВО) С-400, мы разве кого-то спрашивали? Не спрашивали и купили. Поэтому если мы примем решение о приобретении, то купим", - сказал Эрдоган журналистам, отвечая на вопрос о возможности покупки российских истребителей.
Он отметил, что Турция не раз просила США продать ей системы ПВО Patriot, но получала отказ. "Они ссылались на конгресс, а поскольку он всегда отвечал негативно, они нам не могли их продать. Но ты мне не продаешь то, что мне нужно, а потом требуешь, чтобы я брал у тебя разрешение – это нарушение суверенитета страны. Мы не та страна, которая такое допустит", - заявил турецкий лидер.
Он добавил, что Турция так же, как в случае с покупкой С-400, "сделает необходимые шаги, если не будет решен вопрос с поставками ей американских истребителей F-35".
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
15 июля, 08:00РИА Новости
"Триумфы" Путина и ступор Вашингтона
7263042
Обсудить 0
Су-57Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )С-400 «Триумф»Су-35Владимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно
Президент РФ Владимир Путин
Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
Сирийский военный
Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны
Доставка труб для Северного потока - 2 в Коверхар
В Европарламенте усомнились в возможности остановить "Северный поток — 2"
Президент России Владимир Путин
Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД
Зонд Вояджер-2
"Вояджер-2" прислал на Землю данные из межзвездного пространства
Конфеты
Диетолог назвала самые вредные сладости
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
"Киевский нонсенс": Пушков высмеял претензии "Нафтогаза" к "Газпрому"
Заседание Госдумы России
ГД в I чтении поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России
Президент Украины Владимир Зеленский
На Украине заявили о попытке свергнуть Зеленского
Александр Вучич
Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400
Газокомпрессорная станция в Закарпатской области Украины
На Украине рассказали о последствиях прекращения транзита российского газа
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Приморье нашли тела двоих детей
Автомобиль скорой помощи на дороге
СК раскрыл детали гибели подростка после удаления зуба в московской клинике
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:09Роскачество проверило ванильный зефир
08:04Рейс в Доминиканскую республику вынужденно сел в Шереметьево
08:02В Москве в среду ожидаются дожди и до 12 градусов тепла
07:55В Киргизии задержали одного из главарей "Хизб ут-Тахрир"*
07:51В ИрАэро проверят видео, где девушка без документов управляет самолетом
07:44Ученые предрекли "неописуемые страдания" всему человечеству
07:42Турецкий политик прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии
07:35Ташкент изучает ситуацию вокруг нападения на погранзаставу в Таджикистане
07:30Титов предложил ограничить возбуждение административных дел против бизнеса
07:29Под Курском легковое авто столкнулось с КАМАЗом, пять человек погибли
07:24Посольство раскритиковало антироссийские публикации в американской прессе
07:14Эксперт рассказал, что могло привести к нераскрытию парашюта на "Starliner"
07:10В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы
06:48При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков
06:47Генпрокурор заявил, что украинцы требуют "крови и посадок"
06:46Эксперты рассказали, что туристы фотографируют в отпуске чаще всего
06:44Роспотребнадзор сообщил, сколько россиян сделали прививку от гриппа
06:10В Евросоюзе положительно оценили мирное соглашение между сторонами в Йемене
06:08В рамках эксперимента якутская семья проживет под энергосберегающим куполом
05:57В Раде рассказали о беде Украины из-за возвращения "тупых людей" к власти
Лента новостейМолния