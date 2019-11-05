Турция не намерена просить у США разрешения на покупку авиатехники у России

АНКАРА, 5 ноя - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна не собирается спрашивать разрешения у США, если решит купить российские истребители.
Эрдоган в начале сентября посетил авиасалон МАКС-2019 вместе с президентом РФ Владимиром Путиным. Сообщалось, что он заинтересовался российскими истребителями Су-35 и Су-57, эта тема звучала и в ходе переговоров с президентом РФ. Эрдоган заявил, что Турция и Россия ведут переговоры о поставках Су-57.
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"Когда мы покупали (российские системы ПВО) С-400, мы разве кого-то спрашивали? Не спрашивали и купили. Поэтому если мы примем решение о приобретении, то купим", - сказал Эрдоган журналистам, отвечая на вопрос о возможности покупки российских истребителей.
Он отметил, что Турция не раз просила США продать ей системы ПВО Patriot, но получала отказ. "Они ссылались на конгресс, а поскольку он всегда отвечал негативно, они нам не могли их продать. Но ты мне не продаешь то, что мне нужно, а потом требуешь, чтобы я брал у тебя разрешение – это нарушение суверенитета страны. Мы не та страна, которая такое допустит", - заявил турецкий лидер.
Он добавил, что Турция так же, как в случае с покупкой С-400, "сделает необходимые шаги, если не будет решен вопрос с поставками ей американских истребителей F-35".
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