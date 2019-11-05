Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T20:52Z
https://ria.ru/20191105/1560588955.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/105079/15/1050791536_0:40:3510:2014_1036x0_80_0_0_6c3fa6196d828e04beabad26dcd09dba.jpg
РИА Новости

Подведены итоги конкурса на лучшую публикацию среди СМИ Баренцева региона

14:13 05.11.2019 (обновлено: 20:52 05.11.2019)
65
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБаренцево море
Баренцево море
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Подведены итоги конкурса на лучшую эко-публикацию среди СМИ Баренцева региона. В номинации "Лучшая фоторабота" первое место досталось сотруднику национального парка "Русская Арктика" Николаю Гернету, в номинации "Лучшая статья" победила Карина Заболотная - корреспондент интернет журнала 7х7, а в номинации "Лучший начинающий журналист" победу одержала студентка третьего курса журналистики САФУ им М.В. Ломоносова Наталья Хабарова.
Конкурс прошел в рамках завершившегося в Архангельске форума журналистов и экологов "ECO-MEDIA-BARENTS-2019", который собрал ведущих журналистов и экологов из семи арктических регионов России, Финляндии и Норвегии.
Комментируя итоги конкурса, один из его организаторов, руководитель Центра "ПОМОР" Тимофей Суровцев выразил серьезную обеспокоенность качеством экологической журналистики.

"Журналистика в наших северных регионах явно проигрывает СМИ Скандинавских стран. Ей не хватает собранности, координации, новых мультимедиа-технологий", - сказал Суровцев.

В свою очередь участник Форума "ECO-MEDIA-BARENTS-2019", руководитель организации "Зеленые воины Норвегии" Рубен Оддекалв призвал российских журналистов - победителей Конкурса "PRO-Арх-медиа" - быть более профессиональными и настойчивыми по сравнению с норвежской прессой, которая, по его мнению, "предпочитает замалчивать такие экологические проблемы Норвегии, как сброс токсичных отходов горнодобывающих предприятий во фьорды, вырубка лесов для установки ветряков, которые вызывают большую озабоченность норвежской общественности".
Баренцево море в сумерках в районе Большого Скорбеевского мыса на полуострове Рыбачий в Мурманской области
16 сентября, 01:16РИА Новости
В Швеции открывается парламентская конференция Баренцева региона
Руководитель информационного агентства "Barents News" Василий Борисов также призвал журналистов, пишущих на темы Арктики, быть более активными. "В Баренцевом регионе начинается настоящий экономический бум, который, без должного общественного контроля, может обернуться экологическими катастрофами", - сказал Борисов.
000000
Обсудить 0
Общество
Рекомендуем
Раздельный сбор мусора
Неплатежи российских компаний за вывоз мусора выросли до 70%
Мыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области
Московский "Салют" поставит спецэкраны для нейтринного телескопа на Байкале
Задержание
В Адыгее задержали подозреваемого в убийстве 16-летней школьницы
Электрические счетчики
Минэнерго ожидает по итогам 2019 года рост электропотребления на 1%
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
В МИД России прокомментировали строительство новых баз США в Сирии
Президент РФ Владимир Путин
Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
Продажа дизельного топлива
Названы регионы с самым доступным дизельным топливом для населения
Вид Анкары
Турция подтвердила арест сестры аль-Багдади
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды
В Москве арестовали подозреваемого в подготовке теракта
Полиция
Житель Тюмени ездил на Хэллоуин с торчащим из багажника муляжом трупа
Виды Махачкалы
Учреждения соцобслуживания Дагестана получили 33 спецавтомобиля
Здание правительства Дагестана в Махачкале
Семь автоклубов поступят в муниципалитеты Дагестана
Картина художника Михаила Савицкого Партизанская мадонна во время подготовки к открытию выставки Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве
В Москве открылась выставка-осмысление Великой Отечественной войны
Пресс-конференция Дмитрия Медведева после встречи АСЕАН. Прямая трансляция
Президент РФ Владимир Путин
Путин ратифицировал соглашение об исследовании космоса странами СНГ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:09Роскачество проверило ванильный зефир
08:04Рейс в Доминиканскую республику вынужденно сел в Шереметьево
08:02В Москве в среду ожидаются дожди и до 12 градусов тепла
07:55В Киргизии задержали одного из главарей "Хизб ут-Тахрир"*
07:51В ИрАэро проверят видео, где девушка без документов управляет самолетом
07:44Ученые предрекли "неописуемые страдания" всему человечеству
07:42Турецкий политик прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии
07:35Ташкент изучает ситуацию вокруг нападения на погранзаставу в Таджикистане
07:30Титов предложил ограничить возбуждение административных дел против бизнеса
07:29Под Курском легковое авто столкнулось с КАМАЗом, пять человек погибли
07:24Посольство раскритиковало антироссийские публикации в американской прессе
07:14Эксперт рассказал, что могло привести к нераскрытию парашюта на "Starliner"
07:10В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы
06:48При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков
06:47Генпрокурор заявил, что украинцы требуют "крови и посадок"
06:46Эксперты рассказали, что туристы фотографируют в отпуске чаще всего
06:44Роспотребнадзор сообщил, сколько россиян сделали прививку от гриппа
06:10В Евросоюзе положительно оценили мирное соглашение между сторонами в Йемене
06:08В рамках эксперимента якутская семья проживет под энергосберегающим куполом
05:57В Раде рассказали о беде Украины из-за возвращения "тупых людей" к власти
Лента новостейМолния