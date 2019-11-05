Подведены итоги конкурса на лучшую публикацию среди СМИ Баренцева региона

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Подведены итоги конкурса на лучшую эко-публикацию среди СМИ Баренцева региона. В номинации "Лучшая фоторабота" первое место досталось сотруднику национального парка "Русская Арктика" Николаю Гернету, в номинации "Лучшая статья" победила Карина Заболотная - корреспондент интернет журнала 7х7, а в номинации "Лучший начинающий журналист" победу одержала студентка третьего курса журналистики САФУ им М.В. Ломоносова Наталья Хабарова.

Конкурс прошел в рамках завершившегося в Архангельске форума журналистов и экологов "ECO-MEDIA-BARENTS-2019", который собрал ведущих журналистов и экологов из семи арктических регионов России, Финляндии и Норвегии.

Комментируя итоги конкурса, один из его организаторов, руководитель Центра "ПОМОР" Тимофей Суровцев выразил серьезную обеспокоенность качеством экологической журналистики.

"Журналистика в наших северных регионах явно проигрывает СМИ Скандинавских стран. Ей не хватает собранности, координации, новых мультимедиа-технологий", - сказал Суровцев.

В свою очередь участник Форума "ECO-MEDIA-BARENTS-2019", руководитель организации "Зеленые воины Норвегии" Рубен Оддекалв призвал российских журналистов - победителей Конкурса "PRO-Арх-медиа" - быть более профессиональными и настойчивыми по сравнению с норвежской прессой, которая, по его мнению, "предпочитает замалчивать такие экологические проблемы Норвегии, как сброс токсичных отходов горнодобывающих предприятий во фьорды, вырубка лесов для установки ветряков, которые вызывают большую озабоченность норвежской общественности".