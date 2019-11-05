Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T14:10Z
https://ria.ru/20191105/1560588770.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156058/21/1560582193_0:156:2978:1831_1036x0_80_0_0_2aa6e7862d1e5a89b074eb02cb15eeec.jpg
РИА Новости

В ДНР заявили о прибытии националистов в район разведения сил в Донбассе

14:10 05.11.2019
2969
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРайон разведения сил и средств в Донбассе
Район разведения сил и средств в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Район разведения сил и средств в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что зафиксировало прибытие около 60 украинских националистов в район разведения сил и средств в Донбассе.
"Продолжаем фиксировать прибытие в район разведения вооруженных групп радикальных националистических организаций. За истекшие сутки в район населенных пунктов Николаевка и Новогнатовка отмечено прибытие до 60 человек", - заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
Президент Украины Владимир Зеленский
3 ноября, 12:31РИА Новости
Зеленский потребовал от украинских военных "держать порох сухим" в Донбассе
Он добавил, что, согласно данным разведки, в целях противодействия националистам и предотвращения эскалации в данном районе командование операции объединенных сил задействовало подразделение 131-ого отдельного разведывательного батальона вооруженных сил Украины в населенном пункте Богдановка.
"Уже фиксируются случаи столкновений между радикалами и военнослужащими батальона", - сказал представитель ведомства.
1511172
Обсудить 1
Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Приморье нашли тела двоих детей
Военнослужащие в поселке на линии соприкосновения в Донбассе
ВСУ укрепляют позиции у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в ЛНР
Члены СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен был состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
В Кремле прокомментировали срыв разведения сил в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин
Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
В МИД России прокомментировали строительство новых баз США в Сирии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно
Задержание
В Адыгее задержали подозреваемого в убийстве 16-летней школьницы
Строительство газопровода Северный поток-2
Украина попросила Эстонию помешать строительству "Северного потока — 2"
Украинский силовики
Силовики сорвали отвод сил у Петровского в Донбассе, заявили в ДНР
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России
Президент России Владимир Путин
Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган рассказал, кто будет решать судьбу задержанной сестры аль-Багдади
Здание министерства иностранных дел в Киеве
В МИД Украины объяснили срыв разведения сил в Петровском
Автомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте
Украинские силовики обстреляли село на юге ДНР, заявили в Донецке
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили возможность проведения саммита в "нормандском формате"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:09Роскачество проверило ванильный зефир
08:04Рейс в Доминиканскую республику вынужденно сел в Шереметьево
08:02В Москве в среду ожидаются дожди и до 12 градусов тепла
07:55В Киргизии задержали одного из главарей "Хизб ут-Тахрир"*
07:51В ИрАэро проверят видео, где девушка без документов управляет самолетом
07:44Ученые предрекли "неописуемые страдания" всему человечеству
07:42Турецкий политик прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии
07:35Ташкент изучает ситуацию вокруг нападения на погранзаставу в Таджикистане
07:30Титов предложил ограничить возбуждение административных дел против бизнеса
07:29Под Курском легковое авто столкнулось с КАМАЗом, пять человек погибли
07:24Посольство раскритиковало антироссийские публикации в американской прессе
07:14Эксперт рассказал, что могло привести к нераскрытию парашюта на "Starliner"
07:10В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы
06:48При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков
06:47Генпрокурор заявил, что украинцы требуют "крови и посадок"
06:46Эксперты рассказали, что туристы фотографируют в отпуске чаще всего
06:44Роспотребнадзор сообщил, сколько россиян сделали прививку от гриппа
06:10В Евросоюзе положительно оценили мирное соглашение между сторонами в Йемене
06:08В рамках эксперимента якутская семья проживет под энергосберегающим куполом
05:57В Раде рассказали о беде Украины из-за возвращения "тупых людей" к власти
Лента новостейМолния