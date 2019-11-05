В ДНР заявили о прибытии националистов в район разведения сил в Донбассе

"Продолжаем фиксировать прибытие в район разведения вооруженных групп радикальных националистических организаций. За истекшие сутки в район населенных пунктов Николаевка и Новогнатовка отмечено прибытие до 60 человек", - заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.