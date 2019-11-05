В ДНР заявили о прибытии националистов в район разведения сил в Донбассе

ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что зафиксировало прибытие около 60 украинских националистов в район разведения сил и средств в Донбассе.
"Продолжаем фиксировать прибытие в район разведения вооруженных групп радикальных националистических организаций. За истекшие сутки в район населенных пунктов Николаевка и Новогнатовка отмечено прибытие до 60 человек", - заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
Он добавил, что, согласно данным разведки, в целях противодействия националистам и предотвращения эскалации в данном районе командование операции объединенных сил задействовало подразделение 131-ого отдельного разведывательного батальона вооруженных сил Украины в населенном пункте Богдановка.
"Уже фиксируются случаи столкновений между радикалами и военнослужащими батальона", - сказал представитель ведомства.