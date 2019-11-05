Защита попросила освободить под залог экс-президента Армении Кочаряна

"В суд представлено ходатайство о применении в отношении Кочаряна залога и установления разумной суммы залога", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале команды.

Адвокат Арам Вардеванян обосновал свою просьбу тем, что Кочарян, находясь в статусе обвиняемого, в течение пяти месяцев находился на свободе и не пытался скрыться или препятствовать следствию.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту также вменяется в вину получение взятки в особо крупном размере. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В конце июня он был арестован в третий раз.