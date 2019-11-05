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РИА Новости

Защита попросила освободить под залог экс-президента Армении Кочаряна

14:03 05.11.2019 (обновлено: 14:05 05.11.2019)
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© Sputnik / Арам НерсесянРоберт Кочарян в суде
Роберт Кочарян в суде
© Sputnik / Арам Нерсесян
Роберт Кочарян в суде. Архивное фото
ЕРЕВАН, 5 ноя – РИА Новости. Защита бывшего президента Армении Роберта Кочаряна представила во вторник в суд ходатайство о его освобождении под залог, сообщила пресс-служба команды адвоката бывшего главы государства.
"В суд представлено ходатайство о применении в отношении Кочаряна залога и установления разумной суммы залога", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале команды.
Адвокат Арам Вардеванян обосновал свою просьбу тем, что Кочарян, находясь в статусе обвиняемого, в течение пяти месяцев находился на свободе и не пытался скрыться или препятствовать следствию.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту также вменяется в вину получение взятки в особо крупном размере. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В конце июня он был арестован в третий раз.
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