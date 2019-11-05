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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган заявил, что террористы остаются в зоне безопасности на севере Сирии

13:55 05.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 5 ноя - РИА Новости. Террористы все еще присутствуют в зоне безопасности на севере Сирии, Турция продолжит борьбу до тех пор, пока последний из них не уйдет оттуда, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган.

"Мы достигли соглашений с РФ и США, которых придерживаемся. Террористы до сих пор остаются в зоне безопасности. Они еще не выброшены оттуда полностью, происходят нападения на наших военных. Мы будем бороться до тех пор, пока последний террорист не уйдет оттуда", - заявил Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией правящей в Турции Партии справедливости и развития.

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США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22.00 мск во вторник, 22 октября. Позднее Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.
По итогам переговоров глав РФ и Турции 22 октября в Сочи был подписан меморандум о взаимопонимании. В нем, в частности, указывалось, что подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы вводятся с 12.00 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира".
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