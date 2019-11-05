Эрдоган заявил, что террористы остаются в зоне безопасности на севере Сирии

"Мы достигли соглашений с РФ и США, которых придерживаемся. Террористы до сих пор остаются в зоне безопасности. Они еще не выброшены оттуда полностью, происходят нападения на наших военных. Мы будем бороться до тех пор, пока последний террорист не уйдет оттуда", - заявил Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией правящей в Турции Партии справедливости и развития.