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РИА Новости
Ядерные технологии

Комитет СФ поддержал соглашение СНГ о действиях в случае ядерных аварий

13:48 05.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Международный комитет Совета Федерации рекомендовал палате на заседании в среду ратифицировать соглашение о взаимодействии государств СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий.
Документ был подписан 2 ноября 2018 года на заседании Совета глав правительств государств СНГ в Астане и одобрен на заседании правительства РФ 25 июля.
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Данным соглашением устанавливается порядок сотрудничества государств СНГ для содействия предоставлению помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации для сведения к минимуму их последствий, а также для защиты здоровья населения, имущества и окружающей среды от воздействия радиоактивных выбросов и ионизирующего излучения.
Группы специалистов для оказания помощи в случае аварий будут финансироваться за счет бюджетных средств той страны, которая эту помощь оказывает. В случае с РФ расходы на обеспечение деятельности аварийно-спасательных формирований, действующих на базе Росатома, финансируются за счет средств специального резервного фонда госкорпорации.
Соглашение позволит оптимизировать взаимодействие кризисных центров государств СНГ при анализе и оценке обстановки и принятии оперативных решений, говорится в документе.
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