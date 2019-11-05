Комитет СФ поддержал соглашение СНГ о действиях в случае ядерных аварий

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Международный комитет Международный комитет Совета Федерации рекомендовал палате на заседании в среду ратифицировать соглашение о взаимодействии государств СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий.

Документ был подписан 2 ноября 2018 года на заседании Совета глав правительств государств СНГ в Астане и одобрен на заседании правительства РФ 25 июля.

Данным соглашением устанавливается порядок сотрудничества государств СНГ для содействия предоставлению помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации для сведения к минимуму их последствий, а также для защиты здоровья населения, имущества и окружающей среды от воздействия радиоактивных выбросов и ионизирующего излучения.

Группы специалистов для оказания помощи в случае аварий будут финансироваться за счет бюджетных средств той страны, которая эту помощь оказывает. В случае с РФ расходы на обеспечение деятельности аварийно-спасательных формирований, действующих на базе Росатома, финансируются за счет средств специального резервного фонда госкорпорации.