Песков: вручение премии Малинову не должно быть причиной для преследований

"Нет, мы считаем, что подобные жесты, признание заслуг Малинова - в плане внесения вклада в дело единства в России, единства русского мира, вклад в развитие дружбы и сотрудничества между народами наших двух стран - никоим образом не может и не должно быть причиной для каких-то преследований", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, с чем связано решение именно сейчас наградить Малинова, и не опасаются ли в Кремле, что такое "демонстративное награждение", может испортить двусторонние отношения между Россией и Болгарией.