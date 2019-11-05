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РИА Новости

Песков: вручение премии Малинову не должно быть причиной для преследований

13:38 05.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на торжественном приеме в честь Дня народного единства
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном приеме в честь Дня народного единства
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Вручение председателю Национального движения русофилов в Болгарии Николаю Малинову президентом РФ Владимиром Путиным премии за вклад в укрепление единства российской нации не может и не должно быть причиной для каких-то преследований, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин в День народного единства вручил в Кремле премию за вклад в укрепление единства российской нации главе Центра исследований межнациональных отношений Института социологии Леокадии Дробижевой, а также госнаграды 16 российским и иностранным гражданам, среди которых был Малинов.
"Нет, мы считаем, что подобные жесты, признание заслуг Малинова - в плане внесения вклада в дело единства в России, единства русского мира, вклад в развитие дружбы и сотрудничества между народами наших двух стран - никоим образом не может и не должно быть причиной для каких-то преследований", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, с чем связано решение именно сейчас наградить Малинова, и не опасаются ли в Кремле, что такое "демонстративное награждение", может испортить двусторонние отношения между Россией и Болгарией.
По словам Пескова, преследование было бы нелогично и имело бы очень пагубные последствия. "Поэтому мы рассчитываем, наоборот, что такие люди, как он, получат возможности и дальше работать в русле развития дружеских давних, исторических отношений между народами наших двух стран", - пояснил пресс-секретарь президента РФ.
Ранее, как сообщало болгарское издание "24 часа", в сентябре власти Болгарии задержали Малинова за шпионаж в пользу РФ. Позднее замглавы международного комитета Совфеда Андрей Климов заявил РИА Новости, что к задержанию гражданина Болгарии якобы за шпионаж в пользу России могут быть причастны США, прилагаются усилия по подавлению деятельности тех общественных деятелей, которые выступают в поддержку развития отношений с Россией.
Празднование Дня народного единства в России
© РИА Новости / Александр Кондратюк

Праздник учредили в память о событиях XVII века. Исторически он связан с окончанием Смутного времени в России

частники празднования Дня народного единства в Челябинске
1 из 10

Праздник учредили в память о событиях XVII века. Исторически он связан с окончанием Смутного времени в России

© РИА Новости / Александр Кондратюк
© РИА Новости / Виталий Аньков

В 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов

Участники митинга-концерта в рамках празднования Дня народного единства во Владивостоке
2 из 10

В 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Павел Лисицын

В России День народного единства стал официальным праздником в 2005 году

Жители города Екатеринбурга во время шествия, посвященного празднованию Дня народного единства
3 из 10

В России День народного единства стал официальным праздником в 2005 году

© РИА Новости / Павел Лисицын
© РИА Новости / Александр Кондратюк

В этот день по всей стране проводятся праздничные акции, шествия и концерты

Празднование Дня народного единства в Челябинске
4 из 10

В этот день по всей стране проводятся праздничные акции, шествия и концерты

© РИА Новости / Александр Кондратюк
© РИА Новости / Александр Кряжев

В День народного единства жители различных регионов знакомятся с традициями и культурными особенностями соседей

Танцевальный ансамбль на праздновании Дня народного единства в Новосибирске
5 из 10

В День народного единства жители различных регионов знакомятся с традициями и культурными особенностями соседей

© РИА Новости / Александр Кряжев
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян считают, что отмечать День народного единства важно, такой праздник сплачивает граждан

Фестиваль Мы едины в рамках празднования Дня народного единства во Владивостоке
6 из 10

Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян считают, что отмечать День народного единства важно, такой праздник сплачивает граждан

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков

Активисты ОНФ проводят около 200 праздничных мероприятий во всех регионах страны в честь Дня народного единства

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на митинге-концерте в рамках празднования Дня народного единства во Владивостоке
7 из 10

Активисты ОНФ проводят около 200 праздничных мероприятий во всех регионах страны в честь Дня народного единства

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Виталий Аньков

В патриотических акциях, тематических уроках, викторинах, квестах, флешмобах и спортивных состязаниях принимают участие сотни тысяч человек

 Участники митинга-концерта в рамках празднования Дня народного единства во Владивостоке
8 из 10

В патриотических акциях, тематических уроках, викторинах, квестах, флешмобах и спортивных состязаниях принимают участие сотни тысяч человек

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Виталий Аньков

В российской столице празднование проходит на 30 площадках, открытых специально ко Дню народного единства

 Участники митинга-концерта в рамках празднования Дня народного единства во Владивостоке
9 из 10

В российской столице празднование проходит на 30 площадках, открытых специально ко Дню народного единства

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В рамках празднования по всей стране прошли праздничные концерты под лозунгом "Мы едины"

Фестиваль Мы едины в рамках празднования Дня народного единства во Владивостоке
10 из 10

В рамках празднования по всей стране прошли праздничные концерты под лозунгом "Мы едины"

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
1 из 10

Праздник учредили в память о событиях XVII века. Исторически он связан с окончанием Смутного времени в России

© РИА Новости / Александр Кондратюк
2 из 10

В 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов

© РИА Новости / Виталий Аньков
3 из 10

В России День народного единства стал официальным праздником в 2005 году

© РИА Новости / Павел Лисицын
4 из 10

В этот день по всей стране проводятся праздничные акции, шествия и концерты

© РИА Новости / Александр Кондратюк
5 из 10

В День народного единства жители различных регионов знакомятся с традициями и культурными особенностями соседей

© РИА Новости / Александр Кряжев
6 из 10

Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян считают, что отмечать День народного единства важно, такой праздник сплачивает граждан

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
7 из 10

Активисты ОНФ проводят около 200 праздничных мероприятий во всех регионах страны в честь Дня народного единства

© РИА Новости / Виталий Аньков
8 из 10

В патриотических акциях, тематических уроках, викторинах, квестах, флешмобах и спортивных состязаниях принимают участие сотни тысяч человек

© РИА Новости / Виталий Аньков
9 из 10

В российской столице празднование проходит на 30 площадках, открытых специально ко Дню народного единства

© РИА Новости / Виталий Аньков
10 из 10

В рамках празднования по всей стране прошли праздничные концерты под лозунгом "Мы едины"

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
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Николай МалиновДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияБолгарияВ мире
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